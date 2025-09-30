„ოცნების“ განცხადებების შემდეგ ცხინვალში იმედოვნებენ, რომ ჩორჩანის საგუშაგო გაუქმდება

ოკუპირებულ ცხინვალის რეგიონში მოელიან, რომ სოფელ ჩორჩანასა და სოფელ წნელისთან განლაგებულ ქართულ საპოლიციო საგუშაგოს მალე აიღებენ.
"არის სერიოზული იმედი, რომ ამ ქართულ საგუშაგოს მალე აიღებენ და გაიტანენ სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიიდან", - ამის შესახებ განაცხადა ოსური მხარის დელეგაციის ხელმძღავნელმა ეგორ კოჩიევმა ერგენთში ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში (IPRM) 29 სექტემბერს გამართული მორიგი შეხვედრის დასრულების შემდეგ.
მან ეს მოლოდინი დაუკავშირა თბილისიდან მომდინარე გზავნილებს, მათ შორის საქართველოს ხელისუფლების განცხადებებს, რომ საგუშაგოს გახსნა "სერიოზული შეცდომა" იყო, იტყობინება სააგენტო "Рес-ი".
"შესაძლოა, ეს საქართველოს შიდაპოლიტიკური ბრძოლაა, მაგრამ თავად ის ფაქტი, რომ ამ საკითხს საქართველოს ხელმძღვანელობა წამოწევს და აღიარებს, რომ საგუშაგოს დადგმა შეცდომა იყო, გარკვეულ იმედს სახავს", - თქვა 29 სექტემბერს კოჩიევმა.
IPRM-ის ფორმატში გამართულ შეხვედრაზე ქართულმა მხარემ მოითხოვა მანამდე დაკავებული საქართველოს მოქალაქეების გათავისუფლება. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის მიერ გაკეთებული განცხადების თანახმად, ამჟამად ცხინვლიას ციხეში უკანონო პატიმრობაში საქართველოს 10 მოქალაქე იმყოფება. ამასთან განიხილეს, საქართველოს მოქალაქე მოზარდების ხანმოკლე დაკავების საკითხი, რომელიც 27 სექტემბერს მოხდა.
- „ქართული ოცნება“ ირწმუნება, რომ ყოფილმა შინაგან საქმეთა მინისტრმა, გიორგი გახარიამ, საკონტროლო პუნქტის აღმართვა, 2019 წელს სამთავრობო უწყებებთან (კერძოდ, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურთან) შეუთანხმებლად გადაწყვიტა, რამაც სოფლების, ჩორჩანასა და წნელისის მახლობლად არსებული ტერიტორიის ნაწილზე კონტროლის დაკარგვა გამოიწვია და შეიარაღებული კონფლიქტის საფრთხეც შექმნა. ეს საკითხი, კერძოდ, თეა წულუკიანის თავმჯდომარეობით სადავო პარლამენტის კომისიის სხდომებზე განიხილეს.
- ამჟამად ოპოზიცილური პოლიტიკური პარტიის "გახარია საქართველოსთვის" ლოდერი გიორგი გახარია, რომელიც პრემიერ-მინისტრის თანამდებობასაც იკავებდა გერმანიაში იმყოფება, ის ბრალდებებს უარყოფს და აცხადებს, რომ საგუშაგოს განთავსებამ, მნიშვნელოვანი ტერიტორიის ოკუპაციას შეუშალა ხელი.
- ივნისში, საქართველოს პროკურატურამ საქმე აღძრა „საბოტაჟის“, „დამძიმებულ გარემოებებში საბოტაჟის მცდელობის“, „უცხო სახელმწიფოსთვის, უცხოური ორგანიზაციისთვის ან უცხო სახელმწიფოს მიერ კონტროლირებადი ორგანიზაციისთვის მტრულ საქმიანობაში დახმარების“ და „თანხის მობილიზების ბრალდებებით, რომლებიც მიმართულია კონსტიტუციური წესრიგისა და საქართველოს ეროვნული უსაფრთხოების საფუძვლების წინააღმდეგ მიმართული საქმიანობისთვის". „გამოძიება, სხვა საკითხებთან ერთად, იკვლევს საქართველოს ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის, გიორგი გახარიას ქმედებებს სოფელ ჩორჩანასთან სიახლლოვეს, საოკუპაციო ხაზზე, 2019 წლის 24 აგვისტოს“, - ნათქვამია პროკურატურის განცხადებაში.
- 6 წლის წინ აღამრთული საპოლიციო საგუშაგოს შესაძლო აღების თაობაზე "ქართული ოცნების" მთავრობის წარმომადგენელბს კომენტარი არ გაუკეთებიან.
