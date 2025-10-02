ევროპის კავშირის ლიდერები კოპენჰაგენში ვერ შეთანხმდნენ რუსეთის აქტივების უკრაინისთვის მოხმარების საქმეში

კოპენჰაგენში გამართულ შეხვედრაზე ევროკავშირის ლიდერებმა ვერ შეძლეს წინსვლის მიღწევა ევროპაში რუსეთის 140 მილიარდი ევროს ოდენობის გაყინული აქტივების უკრაინის დასახმარებლად გამოყენების განხილვაში, იტყობინება Financial Times-ი.
ბელგიამ მოითხოვა რისკების გაზიარება ევროკავშირის სხვა ქვეყნებთან, ასევე მოსკოვის პრეტენზიებისგან სამართლებრივი დაცვა. საფრანგეთმა და ლუქსემბურგმა ასევე გამოთქვეს შეშფოთება იურიდიულ შედეგებთან დაკავშირებით.
ევროკავშირის სხვა ქვეყნების ხელმძღვანელები ზოგადად შეთანხმდნენ თანხების გამოყენების პრინციპზე, მაგრამ ევროკომისიას დაევალა იურიდიული და ფინანსური დეტალების შემუშავება. Financial Times-ის ცნობით, ამ სამუშაოს მასშტაბები ნაკლებად სავარაუდოს ხდის, რომ საბოლოო წინადადება წარმოდგენილი იქნება ბრიუსელში სამ კვირაში დაგეგმილ შემდეგ სამიტზე.
რუსული აქტივების გადაცემის საკითხი განიხილეს „დიდი შვიდეულის“ - G7-ის ფინანსთა მინისტრების ონლაინ შეხვედრაზეც. ჯგუფში ევროკავშირის წარმომადგენლები ცდილობდნენ თავიანთი პარტნიორების დარწმუნებას, რომ შეუერთდნენ ინიციატივას. Politico აღნიშნავს, რომ ევროპის ცენტრალური ბანკი შიშობს ევროს მიმართ ნდობის შემცირების, თუმცა ეს შეშფოთება შეიძლება შემსუბუქდეს, თუ ვაშინგტონი და ტოკიო, მსგავს ქმედებებს განახორციელებენ.
ადრე, გერმანიის კანცლერმა ფრიდრიხ მერცმა მხარი დაუჭირა უკრაინისთვის 140 მილიარდი ევროს ნულოვანი კუპონის ობლიგაციების და რეპარაციული სესხის მეშვეობით გადაცემის იდეას.
30 სექტემბერს, რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა, თავის მხრივ, ხელი მოაწერა ბრძანებულებას ფედერალური აქტივების გაყიდვის ახალი პროცედურის შესახებ. Bloomberg-ის ცნობით, რუსეთი მზადაა ნაციონალიზება გაუკეთოს და სწრაფად გაყიდოს უცხოური აქტივები საზღვარგარეთ მისი სახსრების შესაძლო კონფისკაციის საპასუხოდ.
