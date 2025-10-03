400-ზე მეტი დრონი და რაკეტა - რუსეთმა უკრაინაზე მორიგი შეტევა მიიტანა

რუსული დრონებითა და რაკეტებით შეტევა წუხელ დაიწყო და დღეს, 3 ოქტომბრის დილამდე გაგრძელდა.
უკრაინის საჰაერო ძალების სარდლობის ცნობით, რუსეთის ჯარებმა კომბინირებული შეტევისთვის გამოიყენეს 381 უპილოტო საფრენი აპარატი და 21 ფრთოსანი, 7 ბალისტიკური და 7 მართვადი საავიაციო რაკეტა.
სარდლობის თანახმად, უკრაინის თავდაცვის ძალებმა ჩამოაგდეს ან გააუვნებლეს 303 დრონი და 12 ფრთოსანი და 5 მართვადი საავიაციო რაკეტა. 78 დრონით და 18 რაკეტით პირდაპირი დარტყმა იყო 15 ადგილზე.
რუსეთის ჯარებმა უკრაინის ენერგოობიექტებზე მასირებული შეტევა მიიტანეს 1 ოქტომბერსაც.
