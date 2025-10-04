Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
„მართლა შთამბეჭდავია გამარჯვება“ - ბიძინა ივანიშვილი

ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით მიმართა საზოგადოებას
ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით მიმართა საზოგადოებას

20:00 საათზე ხმის მიცემის დასრულების შემდეგ „ქართული ოცნების“ საპატიო თავმჯდომარე ბიძინა ივანიშვილმა „ქართული ოცნების“ ოფისიდან სიტყვით მიმართა საზოგადოებას.

„მართლა შთამბეჭდავია გამარჯვება! გილოცავთ! გილოცავთ!“ - განაცხადა მან.

„საბოლოოდ გავსწორდით წელში, რომ იტყვიან. ეს არის რეალური შედეგი“, - განაცხადა ივაშვილმა.

სცენაზე მასთან ერთად ირაკლი კობახიძე, კახა კალაძე და სხვა ლიდერები არიან.

„იმედის“ დაკვეთით „გორბის“ ჩატარებული ეგზიტპოლის თანახმად, კახა კალაძემ ხმების 77.4% მიიღო.

„როგორ შეიძლება 80% პარტიას მხარს უჭერდეს და 10 000-მა კაცმა გადატრიალება მოაწყოს“, - განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა სიტყვით გამოსვლისას.

„მადლობა ყველაფრისთვის ბიძინა ივანიშვილს. რაც გვაქვს დღეს, მშვიდობა, წინსვლა, განვითარება, ეს ყველაფერი არის ბიძინა ივანიშვილის დამსახურება“, - განაცხადა ირაკლი კობახიძემ.

მცირე ხნით ადრე ორბელიანის სასახლის - პრეზიდენტის ადმინისტრაციის - ეზოში დემონსტრანტები შეიჭრნენ, რის შემდეგაც განსაკუთრებულ დავალებათა დეპარტამენტმა აქციის დაშლა დაიწყო წიწაკის სპრეის, ცრემლმდენი გაზისა და წყლის ჭავლის გამოყენებით.

