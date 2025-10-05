Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

კალაძე მესამედ - "ოცნების" შედეგების სტატისტიკა თვითმმართველობის ბოლო სამი არჩევნების მიხედვით

კახა კალაძე
კახა კალაძე

ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წინასწარი შედეგების მიხედვით, კახა კალაძე მესამედ დაიკავებს თბილისის მერის თანამდებობას.

ცესკოს თანახმად, 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში კახა კალაძეს ხმა მისცა 214 872 (71,58%) თბილისელმა.

კალაძის მერობის ისტორია იწყება 2017 წლიდან, როცა მან 21 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში დამაჯერებელი გამარჯვება მოიპოვა. მაშინ კალაძემ 204 061 ხმა (51%) მიიღო და მნიშვნელოვნად გაუსწრო მეორე და მესამე ადგილებზე გასულ ალექსანდრე ელისაშვილსა (17,48%) და ზაალ უდუმაშვილს (16,59%).

2021 წლის 2 ოქტომბრის თვითმმართველობის არჩევნებში კახა კალაძეს, 2017 წელთან შედარებით, მეტმა თბილისელმა - 216 344 (45%) - დაუჭირა მხარი, მისმა მთავარმა კონკურენტმა ნიკა მელიამ კი 163 489 (34%) ხმა მიიღო.

კახა კალაძისა და „ქართული ოცნების“ შედეგები თვითმმართველობის ბოლო სამი არჩევნების მიხედვით (თბილისისა და საქართველოს მასშტაბით) ასე გამოიყურება:

2017 წლის 21 ოქტომბერი

  • კახა კალაძე - 204 061 ხმა (51,09%)
  • „ქართული ოცნება“ (თბილისი) - 205 994 ხმა (53,13%)
  • „ქართული ოცნება“ (საქართველო) - 838 154 ხმა (55,81%)


2021 წლის 2 ოქტომბერი

  • კახა კალაძე - 216 344 ხმა (45%)
  • „ქართული ოცნება“ (თბილისი) - 193 486 ხმა (40,4%)
  • „ქართული ოცნება“ (საქართველო) - 824 755 ხმა (46,7%)


2025 წლის 4 ოქტომბერი

  • კახა კალაძე - 214 872 ხმა (71,58%)
  • „ქართული ოცნება“ (თბილისი) - 212 207 ხმა (70,17%)
  • „ქართული ოცნება“ (საქართველო) - 932 916 ხმა (80,79%)

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG