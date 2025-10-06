Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

„ოცნებამ“ თვითმმართველ ქალაქებში მანდატების 80%-ზე მეტი მიიღო - როგორ დაკომპლექტდება საკრებულოები

მუნიციპალური არჩევნები 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩატარდა.
მუნიციპალური არჩევნები 2025 წლის 4 ოქტომბერს ჩატარდა.

ხელისუფლებაში მყოფმა „ქართულმა ოცნებამ“ 2025 წლის თვითმმართველობის არჩევნებში გაიმარჯვა: მისი კანდიდატი გახდა მერი 64-ვე მუნიციპალიტეტში. ასევე უმრავლესობა მოიპოვა საკრებულოებში - ოპოზიციამ ვერცერთი მაჟორიტარის გაყვანა ვერ შეძლო.

  • საკრებულოში მოსახვედრად აუცილებელი იყო 4%-იანი ბარიერის გადალახვა;
  • თვითმმართველი ქალაქების საკრებულოს დეპუტატების 80%-ზე მეტი „ქართული ოცნების“ წევრი იქნება.

თბილისი

  • #3 - „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - 1 მანდატი;
  • #9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 2 მანდატი;
  • #36 - „გირჩი“ - 2 მანდატი;
  • #41 - „ქართული ოცნება“ - 45 მანდატი.

ბათუმი

  • #9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 1 მანდატი;
  • #25 - „გახარია საქართველოსთვის“ - 1 მანდატი;
  • #36 - „გირჩი“ - 1 მანდატი;
  • #41 - „ქართული ოცნება“ - 22 მანდატი.

ფოთი

  • #9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 1 მანდატი;
  • #25 - „გახარია საქართველოსთვის“ - 1 მანდატი;
  • #41 - „ქართული ოცნება“ - 23 მანდატი.

ქუთაისი

  • #9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 1 მანდატი;
  • #25 - „გახარია საქართველოსთვის“ - 1 მანდატი;
  • #36 - „გირჩი“ - 1 მანდატი;
  • #41 - „ქართული ოცნება“ - 22 მანდატი.

რუსთავი

  • #3 - „კონსერვატორები საქართველოსთვის“ („ალტ-ინფო“) - 1;
  • #9 - „ლელო - ძლიერი საქართველო“ - 1 მანდატი;
  • #25 - „გახარია საქართველოსთვის“ - 1 მანდატი;
  • #36 - „გირჩი“ - 1 მანდატი;
  • #41 - „ქართული ოცნება“ - 21 მანდატი.

საქართველოში თვითმმართველობის არჩევნები 4 ოქტომბერს ჩატარდა. მასში მონაწილეობა არ მიიღო ორმა დიდმა ოპოზიციურმა პარტიამ „ნაციონალური მოძრაობა“ და „კოალიცია ცვლილებისთვის“. ისინი არჩევნებს ბოიკოტს უცხადებდნენ.

„ქართულმა ოცნებამ“ არჩევნები მოიგო 64-ვე ოლქში.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG