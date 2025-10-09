დრონებით შეტევის შედეგად ვოლგოგრადის ოლქში ხანძარი გაუჩნდა სავარაუდოდ,„ლუკოილის“ ქარხანას

9 ოქტომბერს, ღამის სამი საათისთვის ვოლგოგრადის ოლქის გუბერნატორ ანდრეი ბოჩაროვის ტელეგრამ-არხზეც გამოქვეყნდა ცნობა, რომ საჰაერო თავდაცვის ძალები „უპილოტოების მასირებულ შეტევას იგერიებენ“.
გუბერნატორის თანახმად, დრონების ნამსხვრევების ჩამოცვენის შედეგად კოტოვოს რაიონში დაზიანდა საქვაბის შენობა და ხანძარი გაჩნდა „სათბობ-ენერგეტიკული კომპლექსის ობიექტებზე“. ბოჩაროვს არ დაუკონკრეტებია, რომელი ობიექტები იწვის.
სოციალური ქსელების ადგილობრივი მომხმარებლების ცნობით, დრონების სამიზნე იყო ქალაქ კოტოვოში მდებარე გაზგადამამუშავებელი ქარხანა, რომელიც კომპანია „ლუკოილს“ ეკუთვნის. სხვა წყაროებით ეს ინფორმაცია ჯერჯერობით დადასტურებული არ არის.
2025 წლის აგვისტოსა და სექტემბერში უკრაინის თავდაცვის ძალებმა იერიში მიიტანეს ქალაქ ვოლგოგრადის ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე. ეს საწარმოც „ლუკოილის“ მფლობელობაშია.
რუსეთთან ომში მყოფ უკრაინას რუსეთის ტერიტორიაზე სამიზნედ აქვს გამოცხადებული სამხედრო ობიექტები და საწარმოები, რომლებიც რუსული არმიის მომარაგებაზე მუშაობენ და „ომის ბიუჯეტს" ავსებენ, მათ შორის ნავთობგადამამუშავებელი ქარხნები.
