Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

სუსმა „იმედის“ გათიშვის გამო გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო

1 ოქტომბერს სუსის უფროსი მამუკა მდინარაძე ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედიLIVE“.
1 ოქტომბერს სუსის უფროსი მამუკა მდინარაძე ტელეკომპანია „იმედის“ გადაცემაში „იმედიLIVE“.

სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურში „ტელეიმედის“ ჰოლდინგში შემავალი სამი ტელეარხის („იმედი“, „მაესტრო“ და GDS) დროებით გათიშვის გამო საქმე აღიძრა საბოტაჟის მუხლით. ამის შესახებ უწყების გავრცელებულ განცხადებაშია საუბარი.

„ტელეკომპანია „იმედის“ მომართვის საფუძველზე, სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა გამოძიება საბოტაჟის მუხლით დაიწყო... მიმდინარეობს შესაბამისი საგამოძიებო მოქმედებები“, - წერის სუსის განცხადებაში.

სისხლის სამართლის კოდექსის მიხედვით, საბოტაჟი ასე განიმარტება: „საქართველოს დასუსტების მიზნით სახელმწიფო ან სხვა საწარმოს, დაწესებულების, ორგანიზაციის ან სამსახურის ნორმალური ფუნქციონირებისათვის ხელის შეშლა“. ამისთვის ორიდან ოთხ წლამდე პატიმრობაა გათვალისწინებული.

„ტელეიმედის“ ჰოლდინგში შემავალი ტელევიზიების მაუწყებლობა დაახლოებით 45 წუთის განმავლობაში შეწყვეტილი იყო. „იმედმა“ განაცხადა, რომ „ტელეკომპანია არ გამორიცხავს, რომ ადგილი ჰქონდეს არხის წინააღმდეგ მიმართულ დანაშაულებრივ აქტს“.

ჰოლდინგში შემავალი ტელევიზიების მაუწყებლობა უკვე აღდგენილია.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG