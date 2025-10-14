ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან დემონსტრანტებს შეხვდა

„მშვიდობიანი მომიტინგეები შეიკრიბნენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ, რათა გამოხატონ თავიანთი შეშფოთება ქვეყანაში რეპრესიული მიმართულების გამო. მათ აქვთ დემოკრატიის, გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის ძირითადი უფლებების სრული უფლება“, - წერს სოციალურ ქსელ X-ში ელინა ვალტონენი.
ელინა ვალტონენი 13-15 ოქტომბერს სამ ქვეყანაში აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში მართავს შეხვედრებს მაღალი დონის ოფიციალურ პირებთან. საქართველოს შემთხვევაში ყურადღება გამახვილდა 2008 წლის ომის შედეგებზე. ის ხვალ, 15 ოქტომბერს საოკუპაციო ხაზთან ჩავა.
