Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან დემონსტრანტებს შეხვდა

ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან დემონსტრანტებს შეხვდა
ეუთოს თავმჯდომარე პარლამენტთან დემონსტრანტებს შეხვდა

ეუთოს თავმჯდომარე, ფინეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი ელინა ვალტონენი პარლამენტთან შეკრებილ დემონსტრანტებს შეხვდა. მას თან ახლდნენ დელეგაციის წევრები.

„მშვიდობიანი მომიტინგეები შეიკრიბნენ საქართველოს დედაქალაქ თბილისში, პარლამენტის შენობის წინ, რათა გამოხატონ თავიანთი შეშფოთება ქვეყანაში რეპრესიული მიმართულების გამო. მათ აქვთ დემოკრატიის, გამოხატვის თავისუფლებისა და ადამიანის ძირითადი უფლებების სრული უფლება“, - წერს სოციალურ ქსელ X-ში ელინა ვალტონენი.


ელინა ვალტონენი 13-15 ოქტომბერს სამ ქვეყანაში აზერბაიჯანში, სომხეთსა და საქართველოში მართავს შეხვედრებს მაღალი დონის ოფიციალურ პირებთან. საქართველოს შემთხვევაში ყურადღება გამახვილდა 2008 წლის ომის შედეგებზე. ის ხვალ, 15 ოქტომბერს საოკუპაციო ხაზთან ჩავა.

ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG