ისრაელის არმია აცხადებს, რომ წითელ ჯვარს კიდევ ოთხი მძევლის ცხედარი გადაეცა ღაზის სექტორში

ისრაელის სამხედროებმა 14 ოქტომბერს გამოაცხადეს, რომ წითელმა ჯვარმა პალესტინელებისგან ღაზის სექტორში მიიღო ორი წლის გატაცებული, კიდევ ოთხი მძევლის ცხედარი.
„წითელი ჯვრისგან მიღებული ინფორმაციის თანახმად, გარდაცვლილი მძევლების ოთხი კუბო მათ მეურვეობაში გადაეცათ და ღაზის სექტორში მათ ის ისრაელის არმიას
და უსაფრთხოების ძალებს გადასცეს,” - წერია სამხედროების განცხადებაში.
AFP-ი იუწყება, რომ ცხედრები მოგვიანებით ისრაელში გადაიტანეს და მათ ექსპერტიზა ჩაუტარდებათ.
ისრაელმა ჰამასს (აშშ-ში და ევროკავშირში ტერორისტულად შერაცხილი) შეთანხმების შესაბამისად დარჩენილი დაღუპული მძევლების ცხედრების გადაცემა მოსთხოვა.
ამ ეტაპისთვის რვა ცხედარია გადაცემული. ისრაელი მოელის მძევლების კიდევ 20 ცხედარს.
ღაზის საავადმყოფომ განაცხადა, რომ მან მიიღო 45 პალესტინელის ცხედარი, რომლებიც მას ისრაელმა გადასცა. ეს აქტიც ღაზაში ომის დასრულების ტრამპისეული გეგმის და შეთანხმების ნაწილია.
14 ოქტომბერს ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების მიუხედავად ისრაელმა საჰაერო დარტყმა განხორციელდა. პალესტინის საინფორმაციო სააგენტო Wafa-ს ცნობით, ქალაქ ღაზის შეჯაიას რაიონში დრონებით თავდასხმას სამი პალესტინელი ემსხვერპლა. ისრაელის არმიის თანახმად, რამდენიმე ადამიანი ისრაელის პოზიციებს მიუახლოვდა და ჯარისკაცებს “საფრთხეს შეუქმნეს,” რაც ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმების დარღვევა იყო.
რადგან განმეორებითი მოთხოვნის მიუხედავად, უკან არ დაიხიეს, მათ ცეცხლი გაუხსნეს.
