„ტექნიკური უნივერსიტეტი“ „საქართველოს უნივერსიტეტის“ ქონების დაყადაღებას და გადაცემას ითხოვს

„ჩვენ ვითხოვთ, რომ ეს ქონება იყოს დაყადაღებული და დაბრუნებული ტექნიკური უნივერსიტეტისთვის. ასევე ვკთხოულობთ, რომ ის მიუღებელი მოგება, რომელიც უნივერსიტეტმა მრავალი წლის განმავლობაში, არ მიიღო, იყოს გამოკვლეული და დაუბრუნდეს უნივერსიტეტს, ახალგაზრდებს და პროფესორ-მასწავლებლებს. ზიანი უნდა დადგინდეს, პროკურატურამ ამაზე უნდა ჩაატაროს ექსპერტიზა და ექსპერტიზამ უნდა დაადგინოს რა ზიანზეა საუბარი. ეს ქონება რომ არ გასხვისდეს და მესამე პირზე არ გადაფორმდეს, ჩვენ სასწრაფოდ დაყადაღებას ვითხოვთ“, - განაცხადა დავით გურგენიძემ.
„საქართველოს უნივერსიტეტისთვის“ ქონების გადაცემას „თავხედური“ უწოდა „ქართული ოცნების“ მთავრობის პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი კობახიძემ მას შემდეგ, რაც სტუ-ს რექტორმა პროკურატურას მიმართა.
„საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის კონკრეტული ინფრასტრუქტურა თავის დროზე გადაეცა ერთ ლარად სააკაშვილის ოჯახის წევრს, რაც არის ღია თავხედობა, ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ. საინტერესო იქნება ამ საკითხის შესაწვლა, დანარჩენი დაველოდოთ შესაბამისი უწყებების პასუხს“, - თქვა კობახიძემ.
„საქართველოს უნივერსიტეტი“, რომელიც საქართველოს მესამე პრეზიდენტის დედას, გიული ალასანიას ეკუთვნის, ბოლო პერიოდია ხელისუფლებისა და პროსახელისუფლებო მედიის თავდასხმის ობიექტია. მას ადანაშაულებენ „ანტისახელმწიფოებრივ ტრენინგების“ ორგანიზებაში, თუმცა შესაბამისი მტკიცებულებები საზოგადოებისთვის არ გაუცვნიათ.
„საქართველოს უნივერსიტეტი“ ეხმარებოდა იმ ყოფილ საჯარო მოხელეებს, რომლებიც ევროინტეგრაციის პროცესის შეჩერების გადაწყვეტილებას გაემიჯნენ და სამსახური დაკარგეს - ამისთვის მათ 200 000-ლარიანი ფონდი შექმნეს.
„საქართველოს უნივერსიტეტზე“ ხელისუფლების წარმომადგენლებისგან თავდასხმა წლების წინ დაიწყო - მაშინ, როცა 2023 წელს „აგენტების კანონის“ გასაპროტესტებლად პარლამენტთან მრავალრიცხოვანი აქციები იმართებოდა. იმდროინდელმა პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა მაშინ თქვა, რომ ამ უნივერსიტეტში მიმდინარეობდა „ახალგაზრდების ტინის გამორეცხვა“. „იმედის“ ეთერში მანვე ახსენა „ტექნიკური უნივერსიტეტის“ ქონების 1 ლარად გადაცემაზე, რასაც „საქართველოს უნივერსიტეტმა“ განცხადებით უპასუხა.
„გვსურს იმედი დავიტოვოთ, რომ პრემიერის განცხადება განპირობებულია არა ცილისწამების მიზნით, არამედ ინფორმაციის უქონლობით... გიული ალასანიამ და მანანა სანაძემ უნივერსიტეტი დააარსეს და მათთვის ის არავის „გადაუცია“. რაც შეეხება შენობა-ნაგებობებს, ყველაფერი შეძენილია ღია აუქციონზე და გადახდილია 4 მილიონ აშშ დოლარამდე. ეს თანხა უნივერსიტეტმა საბანკო კრედიტის საშუალებით დაფარა. ცხადია, ამის დამადასტურებელი ყველა საბუთი საჯაროდაა ხელმისაწვდომი“, - ეწერა განცხადებაში.
ამავე განცხადებაში ეწერა, რომ „საქართველოს უნივერსიტეტი ყოველთვის იდგება ნათელ მხარეს - სამშობლოსა და ახალგაზრდების ინტერესების სადარაჯოზე“.
