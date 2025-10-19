ზელენსკიმ აშშ-ში ვიზიტის შემდეგ მოკავშირეებს მოუწოდა, თავი შეიკავონ რუსეთისთვის დათმობებისგან

ზელენსკი ვაშინგტონში ჩავიდა მას შემდეგ, რაც რამდენიმე კვირის განმავლობაში ითხოვდა ტომაჰავკის ტიპის რაკეტებს. მას იმედი ჰქონდა, რომ ისარგებლებდა ტრამპის მზარდი იმედგაცრუებით რუსი კოლეგის, ვლადიმირ პუტინის მიმართ, მას შემდეგ, რაც ალასკაში სამიტზე გარღვევა ვერ მოხერხდა.
თუმცა პრეზიდენტის იმედი, რომ ახალი დიპლომატიური გარღვევა მოხდებოდა ღაზის სექტორის გარშემო გასულ კვირას მიღწეული ზავის შემდეგ, არ გამართლდა.
„უკრაინა არასდროს გადასცემს ტერორისტებს ჯილდოს მათი დანაშაულებისთვის და ჩვენ ვენდობით ჩვენს პარტნიორებს, რომ დაიცავენ ამ პოზიციას“, - დაწერა ზელენსკიმ სოციალურ მედიაში ვაშინგტონიდან დაბრუნების შემდეგ.
მან ევროპელ და ამერიკელ მოკავშირეებს „გადამწყვეტი ნაბიჯებისკენ“ მოუწოდა.
ტრამპი გაცილებით ოპტიმისტურად გამოიყურებოდა შეთანხმების პერსპექტივებთან დაკავშირებით ხუთშაბათს პუტინთან ხანგრძლივი სატელეფონო საუბრის შემდეგ, რომლის დროსაც ისინი შეთანხმდნენ, რომ მალე შეხვდებოდნენ ბუდაპეშტში.
თეთრ სახლში ზელენსკისთან შეხვედრის შემდეგ, ტრამპმა სოციალურ ქსელში განაცხადა, რომ მათი მოლაპარაკებები „ძალიან საინტერესო და გულითადი იყო, მაგრამ მე ვუთხარი მას, როგორც ასევე მკაცრად ვურჩიე პრეზიდენტ პუტინს, რომ დროა შეწყდეს მკვლელობები და დაიდოს შეთანხმება!“
მოსკოვმა ბოლო კვირების განმავლობაში გააძლიერა თავდასხმები უკრაინის სამოქალაქო ინფრასტრუქტურაზე, რის გამოც ცივი ზამთრის მოახლოებასთან ერთად ათასობით ადამიანი გათბობისა და განათების გარეშე დარჩა.
„მხოლოდ ამ კვირაში რუსეთმა უკრაინის წინააღმდეგ 3270-ზე მეტი მოიერიშე დრონი, 1370 მართვადი საჰაერო ბომბი და სხვადასხვა ტიპის თითქმის 50 რაკეტა გამოიყენა“, - თქვა ზელენსკიმ.
19 ოქტომბერს უკრაინის აღმოსავლეთით ორი ადამიანი დაიღუპა და ათზე მეტი დაიჭრა, განაცხადა კიევმა.
უკრაინამ გააძლიერა თავდასხმები რუსეთის დასავლეთ სასაზღვრო რეგიონებზე, ასევე მის ნავთობისა და გაზის ობიექტებზე.
ამ შაბათ-კვირას, ქიმიური და საწვავის საწარმოები დაზიანდა ორ რუსულ რეგიონში, რომლებიც ფრონტის ხაზიდან ათას კილომეტრზე მეტით არის დაშორებული, განაცხადეს ადგილობრივმა გუბერნატორებმა.
კვირას რუსეთის არმიამ განაცხადა, რომ უკრაინის დონეცკისა და ზაპოროჟიეს რეგიონებში ორი სოფელი დაიპყრო და ნელ-ნელა მიიწევს წინ.
ორივე მხარემ განაცხადა, რომ ღამით ერთმანეთის წინააღმდეგ გაშვებული ათობით დრონი გადაიტაცა.
