დაკავებულ ლევან მარგიანს სასამართლომ ექვსდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა

ლევან მარგიანი შსს-ს თანამშრომლებმა სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს.

თბილისის საქალაქო სასამართლოში მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ დაკავებულ მხატვარს, ლევან მარგიანს, რომელიც ადმინისტრაციულ სამართალდამრღვევად ცნო, 6-დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეუფარდა.

შსს-ს თანამშრომლებმა ის სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს.

შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლევან მარგიანს, სხვა დაკავებულების მსგავსად, 18 ოქტომბერს საღამოს საათებში, რუსთაველის გამზირის „ხელოვნურად გადაკეტვას“ ედავება.

6 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა დღეს დაკავებულ გიორგი ყიასაშვილსაც - ეს გადაწყვეტილებაც მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ წინ გამოაცხადა. მასაც 18 ოქტომბერს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებიან.

როგორც შსს-მ დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, დღეს სულ 14 ადამიანი დააკავეს. 13-ის მიმართ კი საქმის წარმოება დაიწყო.

დღესვე, მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტი თორნიკე თხილავა სიტყვიერი გაფრთხილების საფუძველზე სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა.

შსს აცხადებს, რომ თუ ეს ადამიანები მსგავს ქმედებას გაიმეორებენ, მომდევნო ჯერზე სისხლის სამართლის წესით დაისჯებიან.

