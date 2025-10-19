დაკავებულ ლევან მარგიანს სასამართლომ ექვსდღიანი პატიმრობა მიუსაჯა

შსს-ს თანამშრომლებმა ის სხდომათა დარბაზშივე დააკავეს.
შინაგან საქმეთა სამინისტრო ლევან მარგიანს, სხვა დაკავებულების მსგავსად, 18 ოქტომბერს საღამოს საათებში, რუსთაველის გამზირის „ხელოვნურად გადაკეტვას“ ედავება.
6 დღიანი ადმინისტრაციული პატიმრობა შეეფარდა დღეს დაკავებულ გიორგი ყიასაშვილსაც - ეს გადაწყვეტილებაც მოსამართლე მანუჩარ ცაცუამ წინ გამოაცხადა. მასაც 18 ოქტომბერს გზის ხელოვნურად გადაკეტვას ედავებიან.
როგორც შსს-მ დღის ბოლოს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადა, დღეს სულ 14 ადამიანი დააკავეს. 13-ის მიმართ კი საქმის წარმოება დაიწყო.
დღესვე, მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ ერთ-ერთი დაკავებული აქტივისტი თორნიკე თხილავა სიტყვიერი გაფრთხილების საფუძველზე სხდომათა დარბაზიდან გაათავისუფლა.
შსს აცხადებს, რომ თუ ეს ადამიანები მსგავს ქმედებას გაიმეორებენ, მომდევნო ჯერზე სისხლის სამართლის წესით დაისჯებიან.
