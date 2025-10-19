Financial Times-ი: ტრამპმა ზელენსკის მოუწოდა, შეუთანხმდეს პუტინს, თორემ უკრაინას განადგურება ემუქრება

ეს საუბარი ზელენსკისა და ტრამპს შორის 17 ოქტომბერს შედგა თეთრ სახლში.
შეხვედრის დროს ტრამპმა დაჟინებით მოუწოდა სტუმარს, გადასცეს რუსეთს მთელი დონბასის რეგიონი და გაიმეორა რუსეთის პრეზიდენტის მიერ ერთი დღით ადრე მათ სატელეფონო საუბრისას განხილული საკითხები, იტყობინება გაზეთი საქმესთან დაკავშირებულ პირებზე დაყრდნობით.
FT-ის ცნობით, უკრაინამ საბოლოოდ მოახერხა ტრამპის დარწმუნება, რომ ფრონტის ამჟამინდელი ხაზების გაყინვას მხარს დაუჭერდა. შეხვედრის შემდეგ ტრამპმა განაცხადა, რომ მხარეებმა ომი უნდა შეწყვიტონ ფრონტის ხაზზე. ზელენსკიმ თქვა, რომ ეს მნიშვნელოვანი იყო.
თეთრმა სახლმა დაუყოვნებლივ არ უპასუხა Reuters-ის მოთხოვნას FT-ის რეპორტაჟზე კომენტარის გაკეთების შესახებ.
ზელენსკი ვაშინგტონში ჩავიდა იმედით, რომ აშშ-ს ტომაჰავკის ტიპის რაკეტების მიწოდებაზე დაიყოლიებდა, რათა გაეგრძელებინა ომი, თუმცა შეხვდა ტრამპს, რომელიც, როგორც ჩანს, უფრო მეტად სამშვიდობო შეთანხმების მიღწევაზე ფიქრობდა.
FT-ის ცნობით, ხუთშაბათს ტრამპთან სატელეფონო საუბრისას პუტინმა შესთავაზა ორი რეგიონის - ხერსონისა და ზაპოროჟიეს მცირე ტერიტორიები დონბასის გაცილებით დიდი ნაწილების სანაცვლოდ, რომლებიც ამჟამად უკრაინის კონტროლის ქვეშაა.
ეს ნაკლებია პუტინის მიერ 2024 წელს წამოყენებულ მოთხოვნაზე, რომ კიევს დაეთმო მთელი დონბასი, ასევე ხერსონი და ზაპოროჟიე, დაახლოებით 20 000 კვადრატული კილომეტრის ფართობი.
ზელენსკის პრესმდივანმა არ უპასუხა სამუშაო საათების შემდეგ გაგზავნილ თხოვნას კომენტარზე იმის შესახებ, მოახდინა თუ არა ტრამპმა ზეწოლა ზელენსკიზე, რათა დათანხმებულიყო მშვიდობას რუსეთის პირობებით.
ტრამპი და პუტინი ხუთშაბათს შეთანხმდნენ, რომ მომდევნო ორი კვირის განმავლობაში, ბუდაპეშტში, უკრაინაში ომის შესახებ მეორე სამიტი გამართავენ ალასკაში 15 აგვისტოს გამართული შეხვედრის შემდეგ, რომელსაც გარღვევა არ მოჰყოლია.
