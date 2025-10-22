ბრაზილიის სასამართლომ გაამართლა ბრალდებულები საფეხბურთო აკადემიაში გაჩენილი ხანძრის საქმეში, რომელმაც 10 ადამიანი იმსხვერპლა

რიო-დე-ჟანეიროს შტატის სასამართლომ გაამართლა დარჩენილი ბრალდებულები ბრაზილიის პოპულარული პროფესიონალური საფეხბურთო კლუბის, „ფლამენგოს“ აკადემიის საძინებელში 2019 წელს გაჩენილი ხანძრის საქმეში. ხანძრის შედეგად 10 მოზარდი მოთამაშე დაიღუპა.
მათ ბრალი დაუდევრობით ხანძრის გამოწვევაში ედებოდათ. მაისში პროკურატურამ გამამტყუნებელი განაჩენი მოითხოვა, თუმცა სასამართლომ მიიჩნია, რომ არ არსებობდა საკმარისი მტკიცებულება, რომ ბრალდებულებმა უშუალოდ შეიტანეს წვლილი ხანძრის გაჩენაში.
„სისხლისსამართლებრივი პასუხისმგებლობა არ შეიძლება დაეკისროს ვინმეს მხოლოდ მის მიერ დაკავებული თანამდებობის საფუძველზე, გადამწყვეტი ქმედების ან უმოქმედობის კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე, რამაც შედეგი გამოიღო“, - ნათქვამია რიო-დე-ჟანეიროს შტატის სასამართლოს ოთხშაბათს გამოქვეყნებულ განჩინებაში.
თავდაპირველად, 2021 წელს, ბრალი წაუყენეს თერთმეტ ადამიანს. ოთხი მალევე გაამართლეს და სასამართლო მხოლოდ შვიდის წინააღმდეგ აღძრულ საქმეს განიხილავდა.
ბრაზილიისა და ლათინური ამერიკის ერთ-ერთი ყველაზე პოპულარული კლუბის ახალგაზრდულ აკადემიაში გაჩენილმა ხანძარმა თავის დროზე დიდი აღშფოთება გამოიწვია.
