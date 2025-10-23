კრამატორსკში დაიღუპნენ უკრაინელი ჟურნალისტი და ტელეოპერატორი

Freedom-ის ინფორმაციით, გადამღები ჯგუფი რუსული დრონით, „ლანცეტით“ დარტყმის ქვეშ აღმოჩნდა.
დრონით შეტევის დროს ჟურნალისტი და ოპერატორი ბენზინგასამართ სადგურზე ავტომობილში იმყოფებოდენ. დაჭრილია სპეციალური კორესპონდენტი ოლექსანდრ კოლიჩევი, რომელიც საავადმყოფოში გადაიყვანეს.
კრამატორსკი დონეცკის ოლქის იმ ნაწილშია, რომელსაც უკრაინის ხელისუფლება აკონტროლებს. ქალაქი რუსეთის ჯარების მუდმივი შეტევის ქვეშაა.
უკრაინაში რუსეთის არმიის ფართომასშტაბიანი შეჭრის შემდეგ, 2022 წლის თებერვლიდან უკრაინაში დაღუპულია მედიის 100-ზე მეტი წარმომადგენელი.
