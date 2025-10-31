დიდი ბრიტანეთის მეფემ ძმას პრინცის ტიტული ჩამოართვა

ბუკინჰემის სასახლის მიერ 30 ოქტომბერს, დღის ბოლოს გავრცელებული განცხადებით, ამიერიდან ენდრიუს ეწოდება უბრალოდ, ენდრიუ მაუნტბეტენ-უინძორი.
დიდი ბრიტანეთის მეფის გადაწყვეტილება განაპირობა სკანდალმა, რომელიც უკავშირდება ენდრიუს ურთიერთობას ამერიკელ ფინანსისტთან, სექსუალური ექსპლუატაციის მიზნით არასრულწლოვნებით ვაჭრობასა და სექსუალურ ძალადობაში ბრალდებულ ჯეფრი ეპშტეინთან. 2019 წელს ეპშტეინი ციხის საკანში მკვდარი იპოვეს. ოფიციალური ვერსიით, მან თავი მოიკლა.
პრინც ენდრიუსა და ეპშტეინის მეგობრობა და 2000-იანი წლების დასაწყისში არასრულწლოვნებზე სექსუალური ძალადობა წლებია ყურადღების საგანია. ენდრიუ ძალადობას ყოველთვის უარყოფდა.
2022 წელს დედის, დედოფალ ელისაბედ მეორის თანხმობით, პრინც ენდრიუს ჩამოართვეს სამხედრო წოდებები და სამეფო პატრონაჟი მას შემდეგ, რაც პრინცის ადვოკატებმა ამერიკული სასამართლო ვერ დაარწმუნეს, შეეწყვიტა სექსუალური ძალადობის შესახებ ენდრიუს მიმართ არსებული ბრალდების განხილვა.
ახლახან გამოიცა ჯეფრი ეპშტეინის ტრეფიკინგის ერთ-ერთ მსხვერპლად მიჩნეული, 2025 წლის აპრილში გარდაცვლილი ვირჯინია ჯუფრეს მემუარები. ჯუფრე აღწერს ეპშტეინის ძალადობას და სექსუალურ ურთიერთობასაც, რომელიც 17 წლის ასაკში ჰქონდა პრინც ენდრიუსთან.
დაახლოებით ორი კვირის წინ პრინცმა ენდრიუმ თავად თქვა უარი, რომ საჯარო სივრცეში მოხსენიებული ყოფილიყო იორკის ჰერცოგად და სხვა ტიტულებით, თუმცა ბრიტანეთის პოლიტიკური და საზოგადოებრივი წრეების წარმომადგენლები მოითხოვდნენ ენდრიუსთვის ტიტულების ოფიციალურად ჩამორთმევას.
ბუკინჰემის სასახლის მიერ 30 ოქტომბერს გავრცელებული განცხადების თანახმად, მიუხედავად იმისა, რომ ენდრიუ ბრალდებებს ისევ უარყოფს, მეფემ ზომების მიღება საჭიროდ ჩათვალა და მკაფიოდ უცხადებს ღრმა თანაგრძნობას ნებისმიერი ფორმის ძალადობის მსხვერპლთ.
BBC-ს ინფორმაციით, უინძორის სასახლის დატოვების შემდეგ 65 წლის ენდრიუ იცხოვრებს ნორფოლკის საგრაფოში მდებარე კერძო სამეფო მამულში, სანდრინჰემში, ხარჯებს კი მეფე ჩარლზ მესამე დაფარავს პირადი სახსრებით.
უინძორის სასახლის რეზიდენცია Royal Lodge-ს დატოვებს ენდრიუს ყოფილი ცოლი სარა ფერგიუსონი. 1996 წელს განქორწინების შემდეგაც სარა ფერგიუსონი ამ რეზიდენციაში ცხოვრობდა. მამისთვის პრინცის ტიტულის ჩამორთმევის მიუხედავად პრინცესის ტიტული შეინარჩუნეს ენდრიუს ქალიშვილებმა ბეატრისმა და ევგენიამ.
