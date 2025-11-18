13:26 - მაია მწარიაშვილი იწყებს საუბარს მზია ამაღლობელის განაჩენის შინაარსზე.
მისი თქმით, ყველა მოწმე პოლიციელმა თქვა, რომ დგებუაძისთვის გაწვნილი სილა იყო მათთვის გაწვნილი სილა - „რომ შეურაცხყოფილია სრულიად პოლიცია და ხელისუფლება, თუ გავითვალისწინებთ მზიასთან დაკავშირებით გაკეთებულ განცხადებებს“.
„სინამდვილეში ჩვენ ვიხილავთ პოლიციისა და ირაკლი დგებუაძის შელახულ ღირსების საქმეს და ამას არაფერი საქმე არ აქვს სისხლის სამართლის საქმესთან...
სინამდვილეში ამ შეურაცხყოფის უკან გვაქვს მათ მიერ ჩადენილი დანაშაულების გათეთრებასთან საქმე - „აბა, საკუთარ თავს ხომ არ დასჯიდნენ. სწორედ ამიტომ შეიქმნა ეს საქმე, რომელსაც მზიას ერთი წელი და თვალის ჩინი [მხედველობა] უკვე შეეწირა“
მაია მწარიაშვილი ამბობს, რომ პოლიციელების ქმედების შესანიღბად „პოლიციელი დანიშნეს დამნაშავედ“ და ამისთვის საჭირო იყო პოლიციელის მსხვერპლად ქცევა.
13:17 - ტრიბუნასთან მივიდა მზია ამაღლობელის ადვოკატი მაია მწარიაშვილი.
„არ მინდოდა ვრცელი ყოფილიყო ჩვენი დასკვნითი სიტყვა, მაგრამ იძულებული ვარ... მინდა წერილობითაც გადმოგცეთ ჩემი სიტყვა“.
„პირველ ინსტანციაში წარმოვადგენდი მზია ამაღლობელს. სანიმუშო ადამიანს, მედიამენჯერეს. მისი დახასიათებას რამდენიმე გვრდიდან ვკითხულობდი.
წარმოვადგენდი ადამიანს, რომელსაც გადაეცა ჯილდოები. ის წარმოადგენს ორგანიზაციას, რომელსაც ჯილდო აქვს მიღებული როინ შავაძის საქმის გაშუქების დროს. ეს მასალა დაერთო სტრასბურგის სასამართლოში.
არ ვიცი, ბედია თუ არა - დღეს იხილება როინ შავაძის საქმე სააპელაციო სასამართლოში.
მე წარმოვადგენ ადამიანს, რომელიც იცავდა ფოტოგრაფებს. იმ საშიშ დროს, როგოც ახლა იმ პერიოდს წარმოადგენდა...
წარმოვადგენდი ადამიანს, რომლის რუსული გამოცემაც აკრძალეს რუსეთში“, - ამბობს მაია მწარიაშვილი და აგრძელებს მზია ამაღლობელისა და მის მიერ დაფუძნებული მედიაორგანიზაციების მიღწევრევზე საუბარს.
„ვასაჩივრებთ გადაწყვეტილებას, რომელშიც წერია, რომ მზიას პატიმრობა საჭიროა საზოგადიებაში წესრიგისთვის...“ - ამბობს მაია მაწარიაშვილი და დასძენს, რომ წარმოადგენს მზია ამაღლობელს, რომელმაც მიიღო სახაროვის პრემია.
„წარმოვადგენ მზია ამაღლობელს რომელსაც არ გააჩნდა და არ გააჩნია ძალაუფლება. არ არის კორუმპირებული.
მას არ აქვს მილიონიანი ქონება. მას აქვს ერთი ბინა, რომლის ღირებულებაც, რომელიც ალბათ 100 000 ლარამდეა. მას არასდროს ჰქონია ხელოვნების ნიმუშები.
მას გზაც კი არ გადაუკეტავს, არასდროს დაუჯარიმებიათ...
მის სახლში ჩხრეკაც კი არ ჩაუტარებიათ, რადგან იცოდნენ, რომ 1 თეთრს ვერ იპოვიდნენ.
აქვს მხოლოდ ერთი სამუშაო ოთახი „ბათუმელების“ ოფისში და არის ორი მედიაგამოცემის „ნეტგაზეთისა“ და „ბათუმელების“ დამფუძნებელი“, - ამბობს ადვოკატი.
13:16 სხდომის თავმჯდომარე მოსამართლეა ნიკოლოზ მარგველაშვილი. მისი ხმა დარბაზში არ ისმის.
„არ ისმის თქვენი ხმა“, - ამბობენ დარბაზში. მოსამართლე არ რეაგირებს.
13:15 - დარბაზში შემოვიდნენ მოსამართლეები ნიკოლოზ მარგველაშვილი (თავმჯდომარე), ნანა ჯოხაძე და მარინა სირაძე.
