4 ოქტომბრის საქმე - ლაივბლოგი

ადვოკატ, გაგი მოსიაშვილის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ ბრალს არ ეთანხმებიან, მზად არიან ითანამშრომლონ გამოძიებასთან, რათა გაირკვეს სიმართლე და ყველაფერს თავისი სახელი დაერქვას.
„დავტოვოთ გიორგი ქორქია ხანგრძლივ პატიმრობაში იმის გამო, რომ ის იყო აქციის მონაწილე, დავტოვოთ, ბატონო მოსამართლე?", - სვამს კითხვას ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი.
ადვოკატი, გაგი მოსიაშვილი ბრალდებულის ჯანმრთელობის მდგომარეობაზე იწყებს საუბარს. მისი ცნობით, „აფხაზეთის ომის ერთ-ერთი მონაწილეა გიორგი ქორქია, რომელმაც ამ ომში დაზიანება მიიღო და ამ ომში მიღებული ჭრილობის შედეგად, გარკვეული სახის დაზიანებები დღევანდელ დღესაც მოჰყვება.
მისი თანხმობით ვაცხადებ საჯარო სხდომაზე მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას...
გიორგი ქორქიას ფეხზე აქვს ატროფია, რაც ნიშნავს ფეხის შესუსტებას, ფეხის შემცირებას, მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობის სიმძიმე ამით არ სრულდება... წარმოდგენილია დოკუმენტაცია".
გიორგი ქორქიას ადვოკატი გაგი მოსიაშვილი ასაბუთებს, რატომ არ უნდა იყოს პატიმრობაში მისი დაცვის ქვეშ მყოფი.
„ჩვენ მოვისმინეთ ბრალდების პოზიცია, ყველა ციხეში - ნულოვანი ტოლერანტობა, მოვისმინეთ, რომ არ არის არანაირი ახალი გარემოება, მას შემდეგ, რაც აღკვეთის ღონისძიებად პატიმრობა განისაზღვრა და რომ ისინი უნდა დარჩნენ პატიმრობაში.
მინდა, პროკურორს შევახსენო ჩემი დაცვის ქვეშ მყოფთან მიმართებით, რა არგუმენტი აქვს ბრალდების მხარეს, როცა ითხოვს პატიმრობას.
პირის დადგენილებაში წერია, რომ გიორგი ქორქიამ ჩაიდიან ჯგუფური ძალადობა, რომელიც გამოიხატა იმაში, რომ მის ქმედებას თან ახლდა, რბევა, ძალადობა, იარაღის გამოყენებით.
38 ტომი, რომელიც წარმოადგინა ბრალდებამ, არის ის ინფორმაცია, რომლიც მედიასაშუალებებშია წარმოდგენილი. არც იარაღი, არც რბევაში მონაწილეობა, არც იარაღის გამოყენებით კონკრეტული პირის მიმართ თავდასხმა არ გახლავთ გიორგი ქორქიას ჩადენილი ქმედება და ამას ადასტურებს ბრალდების მხარის მიერ წარმოდგენილი ინფორმაცია.
ბრალდების მეორე ტექსტში წერია, რომ „ჯგუფურად დააზიანეს რკინის ღობე, სხვადასხვა პირების მოწოდების შემდეგ შეიჭრნენ სტრატეგიული ობიექტის ეზოში, ვერ ნახავთ გიორგი ქორქიას აქტიურ ქმედებას, რომ ის არის ეზოში შესული, ეჯაჯგურება ღობეს ან გამოხატავს თავდასხმის ნაწილში მოქმედებას.
ამიტომაა ბრალდებულის მხრიდან სამართლიანი პროტესტი სასამართლოს მიმართ: „რა გინდათ ჩვენგან“.
მინდა სასამართლომ იცოდეს, რომ გიორგი ქორქია, რომელიც თურმე არის მოძალადე, ჯგუფის წევრი, სტრატეგიული ობიექტზე თავდამსხმელი, არის სამართლებრვი ბელეტრისტიკა და არ დასტურდება არც ერთი მტკიცებულებით...
ჩვენ არ უარვყოფთ, რომ ადგილზე ვიყავით..ხანგძლივი ყოფნა პატიმრობაში ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დარღვევაა.
პატიმრობაში დატოვება სახელმწიფო ბრალდების მხრიდან დაუსაბუთებელია და თქვენ იმიტომ მიგყავთ პროცესი, რომ გარემოებები ობიექტურად შეაფასოთ - არის კი საფუძველი პატიმრობაში დატოვების?".
