ადრეი ბაბიშმა ჩეხეთის პრემიერ-მინისტრის პოსტისთვის უარი თქვა თავის კომპანია Agrofert-ზე

ჩეხეთის საპარლამენტო არჩევნებში გამარჯვებული მოძრაობა ANO-ს ლიდერმა, ანდრეი ბაბიშმა, ქვეყნის უდიდესი ჰოლდინგური კომპანიის, Agrofert-ის, წილის გარეგანი მართვის შესახებ განაცხადა. კონცერტი ბაბიშთან და მის ოჯახთან დაკავშირებული სატრასტო ფონდების საკუთრებაა.
ეს გადაწყვეტილება ინტერესთა კონფლიქტის აღმოსაფხვრელად იქნა მიღებული, რაც აფერხებდა პრემიერ-მინისტრად მის დანიშვნას.
„გადავწყვიტე, ისეთი ნაბიჯი გადავდგა, რომელზეც არასოდეს მიფიქრია. გადავწყვიტე, შეუქცევადად ვთქვა უარი კომპანია Agrofert-ზე, რომელთანაც აღარასდროს მექნება რაიმე საერთო“, განაცხადა ბაბიშმა სოციალურ მედიაში გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში.
ბაბიშის თქმით, Agrofert-ის აქციებს ტრასტის მეშვეობით მართავს დამოუკიდებელი რწმუნებული, ხოლო მის საქმიანობას დამოუკიდებელი იურისტი გააკონტროლებს. ეს პირები არ იქნებიან დაკავშირებული ბაბიშთან, მის ოჯახთან ან ჰოლდინგურ კომპანიასთან. ANO-ს ლიდერმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ ის აქციებს პოლიტიკიდან წასვლის შემდეგაც კი ვერ დაიბრუნებს; ისინი მის შვილებს მემკვიდრეობით გადაეცემათ.
ჩეხეთის პრეზიდენტმა პეტრ პაველმა მოიწონა ეს გადაწყვეტილება და გამოაცხადა 9 დეკემბერს დანიშნავს ბაბიშს პრემიერ-მინისტრად. „ვაფასებ იმ სიცხადესა და გამჭვირვალობას, რომლითაც ანდრეი ბაბიშმა შეასრულა ჩვენი შეთანხმება და საჯაროდ გამოაცხადა ინტერესთა კონფლიქტის მოგვარების შესახებ“, აღნიშნა პაველმა.
Forbes-ის თანახმად, 71 წლის ბაბიშის ქონება ოთხ მილიარდ დოლარს აჭარბებს. ის ჩეხეთის რესპუბლიკის ათ უმდიდრეს ადამიანს შორისაა. Agrofert-ის გარდა, მას ეკუთვნის მედიაჰოლდინგი MAFRA, რომელიც გამოსცემს Metro-ს ჩეხურ ვერსიას, Mladá fronta Dnes-სა და Lidové noviny-ს.
ბაბიში უკვე იყო პრემიერ-მინისტრი. ბოლო ოთხი წელი მან ოპოზიციაში გაატარა. როგორც მოსალოდნელი იყო, ANO-სთან ერთად კოალიციაში შევიდა ორი მემარჯვენე პოპულისტური პარტია: „თავისუფლება და პირდაპირი დემოკრატია“ ტომიო ოკამურას ხელმძღვანელობით, რომელმაც თავისი კამპანია მიგრაციის კრიტიკაზე ააგო, მათ შორის უკრაინიდან, და „მოტორისტები თავიანთთვის“, რომელიც ეწინააღმდეგება ე.წ. მწვანე დღის წესრიგს.
კოალიციური პლატფორმის პროექტში ნათქვამია, რომ ჩეხეთის ახალი მთავრობა უარყოფს პანევროპული არმიის შექმნის მცდელობებს. ის ასევე გამოდის ისეთ ქვეყნებთან გაფართოებული თანამშრომლობისკენ მოწოდებით, როგორებიცაა სლოვაკეთი და უნგრეთი. თუმცა, დოკუმენტში არ არის ნახსენები ნატოდან ან ევროკავშირიდან გასვლის შესაძლებლობა ან უკრაინის მხარდაჭერის შეწყვეტა.
