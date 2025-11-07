ჩეხეთის დეპუტატთა პალატის ახალმა სპიკერმა შენობიდან უკრაინის დროშა ჩამოხსნა

ჩეხეთის პარლამენტის დეპუტატთა პალატის ახალმა თავმჯდომარემ და მემარჯვენე-პოპულისტური პარტია „თავისუფლებისა და პირდაპირი დემოკრატიის“ (SPD) ლიდერმა, ტომიო ოკამურამ, პალატის შენობიდან უკრაინის დროშის ჩამოხსნის განკარგულება გასცა. ის პირადად იჭერდა კიბეს, სანამ მუშა უკრაინის ეროვნულ სიმბოლოს ხსნიდა. ეს ჩანს პოლიტიკოსის მიერ გამოქვეყნებულ ვიდეოში.
"ჩეხეთის რესპუბლიკა პირველ ადგილზე", - ამბობს ოკამურა ვიდეოში. ის დიდი ხანია აკრიტიკებს ჩეხეთის რესპუბლიკის საზოგადოებრივ შენობებზე უკრაინის დროშების არსებობას და არჩევნებამდე აღნიშნავდა კიდეც, რომ როგორც კი სოციალ-დემოკრატები ხელისუფლებაში მოვიდოდნენ, ყველა უკრაინულ დროშას ჩამოხსნიდნენ.
გადაწყვეტილების შესახებ ტომიო ოკამურამ პოსტის დაკავების პირველივე დღეს განაცხადა. ჩეხეთის პარლამენტის ქვედა პალატის წარმომადგენლად ის 5 ნოემბერს ფარული კენჭისყრით აირჩიეს. ნოემბრის დასაწყისში, ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვებული პარტია ANO-ს ლიდერმა ანდრეი ბაბიშმა ხელი მოაწერა შეთანხმებას მმართველი კოალიციის შექმნის თაობაზე სოციალ-დემოკრატიული პარტიის (SPD) და კიდევ ერთი მემარჯვენე-პოპულისტური პარტიის, „მძღოლები საკუთარი თავისთვის“ წარმომადგენლებთან.
Novinky.cz-ის ცნობით, ჩეხეთის რესპუბლიკის ყოფილი მმართველი კოალიციის, "სამოქალაქო დემოკრატიული პარტიის" (ODS) წარმომადგენელმა დეპუტატებმა ტომიო ოკამურას ქმედებებს თავიანთი კაბინეტის ფანჯრიდან უკრაინის დროშის გადმოფენით უპასუხეს. „ჩვენ ODS-ში გადავწყვიტეთ, სწრაფად გამოვასწოროთ ახალი სპიკერის პირველი ნაბიჯი“, - განაცხადეს მათ.
ანალოგიურად მოიქცნენ STAN-ისა და „მეკობრეების“ პარტიების დეპუტატები.
პალატის ყოფილი სპიკერი მარკეტა პეკაროვა ადამოვაც გამოეხმაურა ოკამურას ქმედებებს. მან დაწერა, რომ „დეპუტატთა პალატის შენობაზე უკრაინის დროშა ჰუმანიზმისა და სოლიდარობის სიმბოლო იყო სისასტიკისა და უსამართლო ომის წინაშე მდგომი ერის მიმართ“.
ტომიო ოკამურას მეთაურობით „თავისუფლებისა და პირდაპირი დემოკრატიის“ პარტიამ ბოლო საარჩევნო კამპანია მიგრაციის, მათ შორის უკრაინიდან მიგრაციის კრიტიკაზე ააგო. სოციალ-დემოკრატიული პარტია, რომელმაც ოქტომბრის არჩევნებში 7,78%-ით მეხუთე ადგილი დაიკავა, ასევე „ავტომობილისტთა“ პარტია, სკეპტიკურად არიან განწყობილნი უკრაინის მხარდაჭერის გაგრძელების მიმართ.
