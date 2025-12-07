ჰაკან ფიდარი: ჰამასი მზადაა, ღაზის სექტორის მმართველობა გადასცეს პალესტინის კომიტეტს

ჰამასი (რომელიც აშშ-სა და ევროკავშირის მიერ ტერორისტულ დაჯგუფებად არის აღიარებული) მზადაა, ღაზის სექტორის მმართველობა პალესტინის კომიტეტს გადასცეს, განაცხადა თურქეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ჰაკან ფიდანმა კატარში გამართულ ფორუმზე. მისი სიტყვებით, ღაზის სექტორის ახალმა ადმინისტრაციამ და პოლიციის ძალებმა ჰამასის განიარაღებამდე უნდა დაიწყონ მუშაობა.
სანდო ადმინისტრაციისა და გაწვრთნილი უსაფრთხოების ძალების ჩამოყალიბების გარეშე ჰამასის განიარაღება ნაკლებად სავარაუდოა, ხაზგასმით აღნიშნა ფიდანმა. პოლიციის მუშაობას მხარს დაუჭერენ საერთაშორისო სტაბილიზაციის ძალები, თუმცა ფიდანმა არ დააკონკრეტა, რომელი ქვეყნები მიიღებენ მონაწილეობას მისიაში.
მინისტრმა ასევე აღნიშნა, რომ ჰამასის მებრძოლები პოლიციის შემადგენლობაში არ იქნებიან. თუ ჰამასი და ისრაელი ცეცხლის შეწყვეტის შემდეგ ეტაპზე არ გადავლენ, „ეს წარუმატებელი იქნება მთელი მსოფლიოსთვის და კერძოდ აშშ-ისთვის“, განაცხადა ფიდანმა.
ჰამასსა და ისრაელს შორის ღაზის სექტორში ცეცხლის შეწყვეტის შეთანხმებას ოქტომბერში მოეწერა ხელი. შეთანხმების პირველი ფაზა ითვალისწინებდა 2023 წლის 7 ოქტომბერს ჯიჰადისტების მიერ მძევლად აყვანილი დარჩენილი 20 ისრაელელის გათავისუფლებას ისრაელის ტყვეობაში მყოფი პალესტინელი პატიმრების სანაცვლოდ.
Axios-ის ცნობით, აშშ-ის პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ელის, რომ მხარეები შობამდე (25 დეკემბერი) გადავლენ სამშვიდობო პროცესის მეორე ეტაპზე.
მეორე ეტაპი მოიცავს ისრაელის ჯარების ძირითადი ნაწილის გაყვანას ღაზის სექტორიდან, სტაბილიზაციის საერთაშორისო ძალების განლაგებას და ახალი ადმინისტრაციული სტრუქტურის შექმნას. აშშ-ის გეგმის თანახმად, მას უხელმძღვანელებს „მშვიდობის საბჭო“, რომელშიც შევა არაბული და დასავლური ქვეყნების დაახლოებით 10 ლიდერი.
