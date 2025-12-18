4 ოქტომბრის საქმე - ლაივბლოგი

ვიდეოჩანაწერი ტვ პირველის პირდაპირი ეთერიდან რამდენიმე ეტაპად შეგვიძლია დავყოთ.
1. პაატა ბურჭულაძის სიტყვით გამოსვლა და ე.წ. დეკლარაციის ტექსტის წაკითხვა/კენჭისყრა
2. მურთაზ ზოდელავას გამოსვლა და მოწოდება „დაიძრას მამაკაცური ძალა პრეზიდენტის ადმინისტრაციისკენ და ჩაიბაროს გასაღები".
3. პრეზიდენტის ადმინისტრაციის ეზოში და მის წინ ათონელის ქუჩაზე განვითარებული მოვლენები: რკინის კარის დაზიანება, ეზოში შესვლა, დაპირისპირება, დაშლა სპეციალური საშუალებებით.
„ვიდეოჩანაწერის ხანგრძლივობა 7 საათია", - ამბობენ პროკურორები.
მოსამართლე ირაკლი ხუსკივაძემ სხდომა გახსნა. ნიკა გვენცაძისა და ლაშა ბერიძის ადვოკატები ჯერ არ მოსულან. ფორმალობის დაცვით მოსამართლე ეკითხება მათ, თანახმანი არიან თუ არა პროცესი მათი ადვოკატების მონაწილეობის გარეშე წარიმართოს, თანხმობის მიღების შემდეგ კი პროკურორი ვაჟა თოდუა წარადგენს ვიდეომტკიცებულებას.
მისი თქმით, ეს ტვ პირველის იუთუბიდან გადმოწერილი პირდაპირი ეთერის ჩანაწერია. ეს ვიდეომტკიცებულება 5 ოქტომბრის საქმის იმ სხდომაზე, რომელსაც მოსამართლე რომეო ტყეშელაშვილი თავმჯდომარეობს, უკვე გამოიკვლიეს.
ამ პირდაპირ ეთერში სრულადაა ასახული 4 ოქტომბერს თავისუფლების მოედანზე აქციის დაწყება და განვითარება. მათთვის, ვინც ამ ეთერს ტელევიზორში თვალს ადევნებდა, ვიდეო, რომელსაც გამოიკვლევენ, უკვე ნაცნობია და ექსკლუზიურ კადრებს არ წარმოადგენს.
მურთაზ ზოდელავას აცვია მაისური წარწერით - „Plant the change“, რაც პირდაპირ გადაითარგმნება „დარგე ცვლილება“, შინაარსობრივად კი სავარაუდოდ ასე - „ჩაუყარე ცვლილებას საფუძველი“.
ბრალდებულები სხდომათა დარბაზში მას შემდეგ შემოიყვანეს, რაც მხარეებმა და დამსწრეებმა კუთვნილი ადგილები დაიკავეს.
