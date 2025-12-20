თბილისში ნაძვის ხის ანთების 23-წუთიანი ღონისძიება 124 044 ლარი დაჯდა

ღონისძიებას უძღვებოდნენ წამყვანები მანიკა ასათიანი და ლევან ხურცია. შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, თითოეულმა 6 507,5 ლარი აიღო.
ხელშეკრულებაში, რომელიც მერიასა და კომპანიას შორის დაიდო, წერია იმ საღამოს გაწეული სხვა ხარჯებიც.
- რეჟისორი - 13 015 ლარი;
- მხატვარი - 3905 ლარი;
- რადისტი - 1952 ლარი;
- სცენარისტი - 1952 ლარი;
- რეჟისორის ასისტენტი (2) - 3905 ლარი (ჯამში);
- მსახიობი (2) - 5205 (ჯამში);
- ანსამბლ „მეტეხი“ - 3905 ლარი;
- აკრობატული ნომერი - 3905 ლარი;
- საბალეტო ნომერი - 3905 ლარი;
- მუსიკალური გაფორმება - 27 500;
- პროექტის მენეჯერი - 3000 ლარი;
- ტექნიკური პერსონალი (3) - 1050 ლარი (ჯამში).
წელს დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 8 280 000 ლარი დაიხარჯება საახალწლო ღონისძიებებში - მომსახურებას წელსაც ტენდერის გარეშე ყიდულობენ.
ფორუმი