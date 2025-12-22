თბილისის საახალწლო თაღი 80 000 ლარი დაჯდა

სასაჩუქრე ყუთების კარკასი აწყობილია ე.წ. მილკვადრატების კონსტრუქციებით და შეფუთულია თვითწებადი ფირით.
ამავე ხელშეკრულებით, კონტრაქტორმა დაამონტაჟა სცენა, „მანათობელი ხეივანი“, დეკორატიული ნაძვის ხეები, სანტას სახლის ინვენტარი და „ვორქშოფის“ აქტივობას აწყობს. ამისთვის „ღამის შოუს სტუდია“ 464 087 ლარს იღებს.
დედაქალაქის საახალწლო ხარჯი 8,2 მილიონი ლარია. აქედან 124 044 ლარი დაიხარჯა ნაძვის ხის ანთების 23-წუთიან ღონისძიებაზე.
ამ ღონისძიებას უძღვებოდნენ მანიკა ასათიანი და ლევან ხურცია. შესყიდვების სააგენტოს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის მიხედვით, თითოეულმა 6 507,5 ლარი აიღო.
