ტროტუარზე პროტესტისთვის დაკავებულების სასამართლო

11:40 - ადვოკატი მალხაზ პატარაია სასამართლოს მიმართავს შეაჩეროს ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის საქმის წარმოება, მიაჩნია, რომ „დიდ სამართლებრივ პრობლემასთანაა საქმე“.
„ანი ახმეტელი დავობს კანონის მის მიმართ არასწორ გამოყენებაზე, ასევე ფართო საკითხზე, რომ ეს კანონი ეწინააღმდეგება ადამიანის უფლებათა ევროპულ კონვენციას“, - ამბობს ადვოკატი და კითხულობს ამონაწერს სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებებიდან ამონარიდებს, რომლის თანახმადაც, „მშვიდობიანი აქციის მონაწილეები არ შეიძლება დაექვემდებარონ სისხლის სამართლის სანქციას დარღვევის განმეორების შემთხვევაში, ამას გარდა, მშვიდობიან აქციაზე ნორმების დარღვევა არ შეიძლება დაექვემდებაროს მძიმე დარღვევას და გამოყენებული იყოს მხოლოდ და მხოლოდ პატიმრობა...".
რამდენიმე დღის წინ მიღებული კანონით, თუ ანი ახმეტელი ისევ გავა აქციაზე, დადგება ტროტუარზე და გააპროტესტებს და შსს მიიჩნევს, რომ მან ფეხითმოსიარულეების გადაადგილება შეაფერხა, მას ერთ წლამდე პატიმრობა დაემუქრება და სისხლის სამართლის წესით გასამართლდება.
11:36 - ანი ახმეტელის ადვოკატებმა ნახეს შსს-ს ვიდეომტკიცებულება, რის შემდეგაც მალხაზ პატარაიამ იკითხა: ვისი გადაღებულია ვიდეო?
თინათინ კაჭკაჭიშვილი: მოქალაქის
ადვოკატი: არ დააკავეთ?
შსს: არა
ადვოკატი: რატომ? სავალი ზოლიდან იღებს, ავტობუსის ზოლიდან
შსს: სოციალურ ქსელში გავრცელდა, ბატონო მალხაზ.
11:32 - ახალი კანონით, რომელიც „ქართული ოცნების“ ინიციირებულია და სადავო პარლამენტმა 10 დეკემბერს მიიღო, მოქალაქეს 15 დღემდე პატიმრობა ემუქრება.
სამართალდარღვევათა ოქმი ანი ახმეტელს 23 დეკემბერს გადასცეს.
11:27 - შსს-ს წარმომადგენელი თინათინ კაჭკაჭიშვილი ვიდეოჩანაწერს გადასცემს სასამართლოს, როგორც მტკიცებულებას, რომ „ანი ახმეტელმა ტროტუარზე დგომით დაარღვია კანონი".
