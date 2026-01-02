Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

3-4 იანვარს საქართველოში ძლიერი ყინვაა მოსალოდნელი - გარემოს ეროვნული სააგენტო

2025 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს ბევრ რაიონში მოთოვა
2025 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს ბევრ რაიონში მოთოვა

3 და 4 იანვარს საქართველოში მოსალოდნელია ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი დაცემა. შესაბამისი გაფრთხილება გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ გამოაქვეყნა.

არსებული პროგნოზით, კოლხეთის დაბლობზე, ზოგან, ღამით ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა, მინუს 8 გრადუსამდე დაეცეს, ხოლო შიდა ქართლში - მინუს 17 გრადუსამდე.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად დაზიანდეს სუბტროპიკული კულტურები და ვაზის ნარგავები, ძლიერმა ყინვამ და ლიპყინულმა შესაძლოა, შეზღუდვები გამოიწვიოს საავტომობილო გზებისა და მაგისტრალების ცალკეულ მონაკვეთებზე და შემოყინულობა - ელექტროგადამცემ ხაზებზე.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს შეფასებით, საფრთხის დონე საშუალოა.

2025 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს ბევრ რაიონში მოთოვა.

დიდთოვლობამ პრობლემები შექმნა. შეზღუდული იყო ენერგომომარაგება და საავტომობილო გზებზე გადაადგილება.




ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG