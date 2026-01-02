3-4 იანვარს საქართველოში ძლიერი ყინვაა მოსალოდნელი - გარემოს ეროვნული სააგენტო

არსებული პროგნოზით, კოლხეთის დაბლობზე, ზოგან, ღამით ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა, მინუს 8 გრადუსამდე დაეცეს, ხოლო შიდა ქართლში - მინუს 17 გრადუსამდე.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად, შესაძლოა, მნიშვნელოვნად დაზიანდეს სუბტროპიკული კულტურები და ვაზის ნარგავები, ძლიერმა ყინვამ და ლიპყინულმა შესაძლოა, შეზღუდვები გამოიწვიოს საავტომობილო გზებისა და მაგისტრალების ცალკეულ მონაკვეთებზე და შემოყინულობა - ელექტროგადამცემ ხაზებზე.
გარემოს ეროვნული სააგენტოს შეფასებით, საფრთხის დონე საშუალოა.
2025 წლის დეკემბრის ბოლოს საქართველოს ბევრ რაიონში მოთოვა.
დიდთოვლობამ პრობლემები შექმნა. შეზღუდული იყო ენერგომომარაგება და საავტომობილო გზებზე გადაადგილება.
ფორუმი