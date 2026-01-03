Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

გზებზე შეზღუდვებია, ძლიერი ყინვა გაგრძელდება

3 იანვრის მსგავსად, საქართველოში ძლიერი ძლიერი ყინვაა მოსალოდნელი 4 იანვარსაც.
3 იანვრის მსგავსად, საქართველოში ძლიერი ძლიერი ყინვაა მოსალოდნელი 4 იანვარსაც.

ლიპყინულის გამო, შეზღუდვა დაწესდა ვაზიანი-გომბორი-თელავის საავტომობილო გზის კმ36-კმ64 (ვერონა-თელავი) მონაკვეთზე. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, დასაშვებია მხოლოდ მაღალი გამავლობის (ორი და მეტი წამყვანი ხიდის მქონე) ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.

დაუშვებელია სხვა სახის ავტოტრანსპორტის მოძრაობა.

ნაქერალას უღელტეხილზე აღდგენილია მსუბუქი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა, ხოლო მისაბმელიანი და ნახევრადმისაბმელიანი ავტოტრანსპორტის მოძრაობა აკრძალულია.

3 იანვრის მსგავსად, საქართველოში ძლიერი ძლიერი ყინვაა მოსალოდნელი 4 იანვარსაც. გარემოს ეროვნულმა სააგენტომ 1 იანვარს გაავრცელა ინფორმაცია, რომ ჰაერის ტემპერატურის მკვეთრი დაცემა იყო მოსალოდნელი.

არსებული პროგნოზით, კოლხეთის დაბლობზე, ზოგან, ღამით ჰაერის ტემპერატურა შესაძლოა, მინუს 8 გრადუსამდე დაეცეს, ხოლო შიდა ქართლში მინუს 17 გრადუსამდე. 4 იანვარს, გამთენიისას, თბილისში ჰაერის ტემპერატურა მინუს 6-7 გრადუსს შეადგენდა.

გარემოს ეროვნული სააგენტოს თანახმად, შესაძლოა, ძლიერმა ყინვამ მნიშვნელოვნად დააზიანოს სუბტროპიკული კულტურები და ვაზის ნარგავები.

“ძლიერმა ყინვებმა და ლიპყინულმა შესაძლებელია გამოიწვიოს შეზღუდვები საავტომობილო გზების და მაგისტრალების ცალკეულ მონაკვეთებზე და შემოყინულობა ელექტროგადამცემ ხაზებზე (საფრთხის დონე საშუალო)”, - წერია სააგენტოს ინფორმაციაში.

ძლიერი ყინვების დაწყებამდე, 2025 წლის დეკემბრის ბოლოს, თოვლი მოვიდა და პრობლემები შექმნა საქართველოს არაერთ მუნიციპალიტეტში. დიდთოვლობამ გამოიწვია ენერგომომარაგების შეწყვეტა და გადაადგილება საავტომობილო გზებზე.


ფორუმი

Recommended

XS
SM
MD
LG