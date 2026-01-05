კუბამ გლოვა გამოაცხადა ვენესუელაში თავისი სამხედროების დაღუპვის გამო

კუბის მთავრობის განცხადებით, ვენესუელაზე აშშ-ის თავდასხმის შედეგად დაიღუპა 32 კუბელი, რევოლუციური შეიარაღებული ძალებისა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლები, რომლებიც ასრულებდნენ მისიას ვენესუელის შესაბამისი ორგანოების თხოვნით.
რა მისიას, კუბის კომუნისტურ მთავრობას არ დაუკონკრეტებია. მისი ოფიციალური განცხადების მიხედვით, კუბელები „აგრესიის დანაშაულებრივ აქტსა და სახელმწიფო ტერორიზმს“ ემსხვერპლნენ როგორც ამერიკელებისთვის წინააღმდეგობის გაწევის, ისე ობიექტებზე დარტყმების შედეგად.
Reuters-ის ცნობით, კუბა ვენესუელის პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს უსაფრთხოების უზრუნველყოფაში მონაწილეობდა.
აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ჟურნალისტებს 4 იანვარს განუცხადა, რომ ვენესუელაში ჩატარებული ოპერაციისას მოკლულია ბევრი კუბელი და, რომ კუბის მთავრობაც სავარაუდოდ, დაეცემა, რადგან მხოლოდ ვენესუელის წყალობით არსებობს.
- 3 იანვარს ამერიკელმა სპეცრაზმელებმა ვენესუელის დედაქალაქ კარაკასში ოპერაცია ჩაატარეს და დააკავეს ქვეყნის მეთაური ნიკოლას მადურო და მისი ცოლი სილია ფლორესი. ამერიკელმა სამხედროებმა ვენესუელაში რამდენიმე სამხედრო ობიექტსაც დაარტყეს. ვენესუელის ხელისუფლების თანახმად, დარტყმა იყო სამოქალაქო ობიექტებზეც. სხვადასხვა წყაროს ცნობით, დაიღუპა რამდენიმე ათეული ადამიანი.
- მადურო და ფლორესი, რომლებსაც აშშ-ის გენერალური პროკურორის, პემ ბონდის თანახმად, ბრალად ედება „ნარკოტერორიზმი", ნარკოტიკების კონტრაბანდა და იარაღის შენახვა, ნიუ-იორკის იზოლატორში გადაიყვანეს.
- ვენესუელის მთავრობამ აშშ-ს ბრალი დასდო სამხედრო აგრესიაში, რომლის მიზანია ძალის გამოყენებით ხელისუფლების შეცვლა.
- 3 იანვარს პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვენესუელას აშშ უხელმძღვანელებს, სანამ არ მოხდება ხელისუფლების უსაფრთხო და გონივრული გადაცემა. ტრამპის თანახმად, უმსხვილესი ამერიკული ნავთობკომპანიები მილიარდობით დოლარს დახარჯავენ ვენესუელის განადგურებული სანავთობო ინფრასტრუქტურის აღსადგენად და ქვეყნისთვის ფულის გამომუშავებას დაიწყებენ.
ვენესუელაში აშშ-ის სამხედრო ოპერაცია დაგმეს რუსეთმა, ჩინეთმა, ირანმა და კუბამ.
ესპანეთის, ბრაზილიის, ჩილეს, კოლუმბიის, მექსიკის და ურუგვაის მთავრობებმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომელშიც მიუღებელი უწოდეს ვენესუელაში აშშ-ის სამხედრო ოპერაციას, ის შეაფასეს მშვიდობისა და რეგიონული უსაფრთხოებისთვის სახიფათო პრეცედენტად და ქმედებად, რომელიც ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის ნორმებს. ექვსმა ქვეყანამ შეშფოთება გამოთქვა ვენესუელაზე გარე კონტროლის გამოც, რაც, მათი განცხადებით, არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართალს და საფრთხეს უქმნის რეგიონის პოლიტიკურ, ეკონომიკურ და სოციალურ სტაბილურობას.
ევროკავშირის წევრმა სახელმწიფოებმა, უნგრეთის გარდა, ერთობლივ განცხადებაში მიუთითეს, რომ ვენესუელის ხალხის ნების პატივისცემა კრიზისის მოგვარებისა და დემოკრატიის აღდგენის ერთადერთი გზაა.
- სოციალისტური პარტიის ლიდერი ნიკოლას მადურო ვენესუელის პრეზიდენტი პირველად 2013 წლის აპრილში გახდა.
- ოპოზიციამ მადუროს ხელისუფლება საპრეზიდენტო არჩევნების გაყალბებაში არაერთხელ დაადანაშაულა, მათ შორის 2024 წელსაც, როცა ეგზიტპოლების და ოპოზიციის პარალელური დათვლის შედეგებით არჩევნებში გაიმარჯვა ოპოზიციის კანდიდატმა ედმუნდო გონსალესმა, თუმცა საარჩევნო ადმინისტრაციამ გამარჯვებულად ისევ ნიკოლას მადურო გამოაცხადა.
- მადუროს ვენესუელის პრეზიდენტად არ ცნობენ აშშ და დასავლეთის არაერთი სხვა სახელმწიფო.
აშშ-ის მიერ ვენესუელაში 2026 წლის 3 იანვარს ჩატარებულ ოპერაციას და ნიკოლას მადუროსა და მისი ცოლის დაკავებას წინ უძღოდა ტრამპის ადმინისტრაციის სხვა ქმედებები.
2025 წლის ნოემბერში პენტაგონმა გამოაცხადა, რომ დაიწყო სამხედრო ოპერაცია ნარკოტიკებისგან შეერთებული შტატებისა და დასავლეთ ნახევარსფეროს დასაცავად. ტრამპის ადმინისტრაციამ კარიბის ზღვაში, ვენესუელის სანაპიროს მახლობლად განათავსა სამხედრო გემების უმსხვილესი დაჯგუფება ავიამზიდ Gerald R. Ford-ის მეთაურობით.
მადუროს ხელისუფლებამ, რომელსაც აშშ ნარკოტიკებით უკანონოდ ვაჭრობის გარდა ადამიანის უფლებების დარღვევასა და რეპრესიებში ადანაშაულებს, განაცხადა, რომ ტრამპის რეალური მიზანი არა ნარკოტიკებთან ბრძოლა ან ადამიანის უფლებების დაცვა, არამედ ვენესუელის ნავთობის მითვისება და ქვეყნის მთავრობის დამხობაა.
2025 წლის შემოდგომაზე და დეკემბერში ამერიკელმა სამხედროებმა ვენესუელის ნაპირების მახლობლად შეტევა მიიტანეს რამდენიმე ათეულ გემზე, რომლებსაც შეერთებული შტატების პრეზიდენტის ადმინისტრაციის თანახმად, ნარკოტიკები გადაჰქონდათ. დასავლეთის მედია ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერდა, რომ აშშ ამზადებს სახმელეთო ოპერაციასაც მადუროს რეჟიმის წინააღმდეგ.
10 დეკემბერს აშშ-ის გენერალურმა პროკურორმა პემ ბონდიმ გამოაცხადა, რომ ვენესუელის სანაპიროსთან დააკავეს ტანკერი, რომელიც სანქცირებულია ვენესუელიდან და ირანიდან ნავთობის ტრანსპორტირებაში მონაწილეობისთვის. ვენესუელის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ ტანკერის დაკავებას „საერთაშორისო მეკობრეობის აქტი“ უწოდა.
ვენესუელის ნავთობს შეერთებულმა შტატებმა სანქციები 2019 წელს დაუწესა.
17 დეკემბერს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ვენესუელის რეჟიმი დაადანაშაულა ნავთობის მოპარვაში და ვენესუელიდან მომავალი და ამ ქვეყნისკენ მიმავალი სანქცირებული ტანკერების სრული ბლოკადის ბრძანება გასცა.
ნიკოლას მადუროს მთავრობამ აშშ-ის პრეზიდენტი დაადანაშაულა საერთაშორისო სამართლისა და თავისუფალი ვაჭრობისა და ნაოსნობის პრინციპების დარღვევაში.
დეკემბრის ბოლოს ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ვენესუელის ტერიტორიაზე დაარტყეს საპორტო მისადგომის რაიონს, სადაც გემებზე ნარკოტიკებს ტვირთავდნენ. ეს იყო პირველი შემთხვევა, როცა ვაშინგტონმა ვენესუელაში, ხმელეთზე ჩატარებული ოპერაციის შესახებ განაცხადა.
