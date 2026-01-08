აფეთქებების შესახებ იტყობინებოდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტებიც.
ვილკულის თქმით, რაკეტები საცხოვრებელ კორპუსებს მოხვდა და ამჟამად დაშავებულებს ეხმარებიან.
უკრაინის საჰაერო ძალებმა ასევე განაცხადეს კრივოი როგის მიმართულებით დრონების მოძრაობის შესახებ. დაჭრილების ევაკუაციის ვიდეოები ინტერნეტში ქვეყნდება და რუსული დრონების თავდასხმების საშიშროების შესახებ გაფრთხილებები ვრცელდება.
BBC-ის უკრაინული სამსახური აღნიშნავს, რომ კრივოი როგი 6 იანვრის თავდასხმის შემდეგ ნაწილობრივ ელექტროენერგიის გარეშე იყო დარჩენილი. 8 იანვარს, ბალისტიკური რაკეტის დარტყმის დროს, ქალაქის მნიშვნელოვან ნაწილს არ ჰქონდა ელექტროენერგია, გათბობა და წყალი.
7 იანვარს, როგორც ოლექსანდრ ვილკულმა აღნიშნა, რუსეთის ძალებმა კრივოი როგზე 2022 წლის შეჭრის შემდეგ ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური კომბინირებული თავდასხმა განახორციელეს.
ხერსონში 8 იანვარს რუსეთის მიერ დაბომბვის შედეგად სამი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. იმავე დილით ქალაქზე კიდევ ერთი თავდასხმის შედეგად ოთხი ადამიანი დაიჭრა. ხერსონის ოლქის სოფელ ტარას შევჩენკოსთან კიდევ ერთი ადამიანი დაიღუპა და ორი დაიჭრა. იქ რუსულმა დრონმა ავტომობილს დაარტყა.
კრივოი როგის ხელისუფლება იუწყება, რომ ორი რაკეტა საცხოვრებელ შენობებს მოხვდა
8 იანვრის საღამოს, უკრაინის ქალაქ კრივოი როგზე „ისკანდერის“ ტიპის ორი ბალისტიკური რაკეტით თავდასხმა მოხდა, განაცხადა თავდაცვის ადგილობრივი საბჭოს ხელმძღვანელმა, ოლექსანდრ ვილკულმა.
აფეთქებების შესახებ იტყობინებოდნენ საზოგადოებრივი მაუწყებლის კორესპონდენტებიც.
ფორუმი