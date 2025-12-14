Accessibility links

უკრაინაში ასიათასობით ადამიანი ელექტროენერგიის გარეშე რჩება რუსეთის თავდასხმების შემდეგ

რუსეთის თავდასხმის შედეგები ოდესის ოლქში, უკრაინა, 2025 წლის 13 დეკემბერი
რუსეთის თავდასხმის შედეგები ოდესის ოლქში, უკრაინა, 2025 წლის 13 დეკემბერი

უკრაინაში ასიათასობით ოჯახი ელექტროენერგიის გარეშეა, რუსეთის მხრიდან ენერგეტიკის ინფრასტრუქტურის ობიექტებზე მიტანილი იერიშების შემდეგ. ამ შინაარსის განცხადება კვირას დილით გააკეთა უკრაინის პრეზიდენტმა, ვოლოდიმირ ზელენსკიმ.

მისი თქმით, განსაკუთრებულად რთული ვითარებაა ნიკოლაევის, ოდესის, ხერსონის, ჩერნიგოვის, დონეცკის, სუმის და დნეპროპეტროვსკის ოლქებში.

ოდესის ოლქზე დარტყმები რამდენიმე ღამის განმავლობაში გრძელდება. 13 დეკემბრის ღამის თავდასხმების შემდეგ ქალაქის დიდი ნაწილი ელექტროენერგიის გარეშე დარჩა. კვირას დილით იუწყებოდნენ, რომ ელექტროენერგიის მიწოდება აღუდგა ოლქის 100 ათასამდე ოჯახს.

უკრაინის შეიარაღებული ძალების მონაცემებით, 14 დეკემბრის ღამით რუსეთის არმიამ უკრაინაზე დარტყმა მიიტანა Iskander M-ის ტიპის ბალისტიკური რაკეტით და 138 დრონით. მსხვერპლის შესახებ ცნობები არ არის.

