ანი ახმეტელის პროცესი სასამართლოში - ლაივბლოგი

სხდომა 13 იანვარს, 16 საათზე გადაიდო. მომდევნო სხდომაზე შსს-მ კიდევ ერთი ვიდეო უნდა მოიტანოს, რომელიც პარლამენტის რაკურსიდანაა გადაღებული.
რატომ შენიშნა ირონიულად ადვოკატმა? რა ეშლება შსს-ს იურისტს? რატომ ახსენა 2002 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილება?
გაფრთხილების კომპონენტი - გაფრთხილებები აქციის შესახებ იყო გაკეთებული მაგრამ შსს-ს პოზიციაა, რომ გაფრთხილების ფორმალური წესები არ იყო დაცული, ხარვეზიანად ჩაითვალა და თქვენ იქ დგომის უფლება არ გქონდათო.
ადვოკატების თქმით, - შსს კონსტიტუციას ეწინააღმდეგება. რატომ?
ჯერ კიდევ 2002 წლის ბოლომდე კანონში არსებობდა ჩანაწერი, რომ მუნიციპალიტეტს შეეძლო არ მიეღო განცხადება თუ ფორმალური წესები არ იყო დაცული, საკონსტიტუციო სასამართლომ 2002 წელს გააუქმა ეს ჩანაწერი და თქვა, რომ გაფრთხილება არის ცალმხრივი აქტი, არ სჭირდება დასტური, რომ ნებართვა მოდის წინააღმდეგობაში კონსტიტუციასთან.
გამოდის, რომ შსს-ს იურისტის მსჯელობა და პრაქტიკა, რომლის დანერგვაც სურთ, კონსტიტუციასთან წინააღმდეგობაა.
თინათინ კაჭკაჭიშვილის მსჯელობის თანახმად, მხოლოდ მიმართვა არ აძლევს უფლებას დემონსტრანტებს აქცია გამართონ. მისივე თქმით, ისინი უნდა დაელოდონ განცხადების საჯაროდ გამოქვეყნებას.
სხვა შემთხვევაში შეკრება არასანქცირებულიაო. ამას გარდა, მისივე მსჯელობით, თუ დემონსტრანტები სანქცირებულ შეკრებაზე იმ ტერიტორიას გაცდებიან, რაც განცხადებაში მითითებული, მაშინაც სამართალდამრღვევები არიან, მიუხედავად იმისა, აქცია არის თუ არა კანონიერი.
ადვოკატი ეკითხება: სად წერია აღნიშნული, რომელ მუხლში?
[თინათინ კაჭკაჭიშვილს არ უპასუხია.. ის გადაერთო ანი ახმეტელზე და მის განცხადებებზე. ადვოკატი მოუწოდებს კითხვას უპასუხოს - სად წერია, რომ მოქალაქეები შსს-ს მიერ ინფორმაციის საიტზე გამოქვეყნებას დაელოდონ.
„სანამ პასუხს არ მივიღებ, არავითარი უფლება არ მაქვს, ჰო?“, - აზუსტებს ადვოკატი.
„დიახ, დიახ“, - პასუხობს თინათინ კაჭკაჭიშვილი.
„სერიოზული განცხადებაა“, - ამბობს მალხაზ პატარაია.
სხდომის გადადებამდე მხარეები კითხვა-პასუხის ეტაპზე გადადიან. კითხვებს სვამს ადვოკატი მალხაზ პატარაია. პასუხობს შსს-ს იურისტი, თინათინ კაჭკაჭიშვილი.
- იყო თუ არა აქცია მშვიდობიანი?
- დიახ
- იყო თუ არა გაფრთხილება წარმოდგენილი ორგანიზატორის მიერ კანონით დადგენილი წესით
- არა
- რას გულისხმობთ?
- ქელბაქიანის განცხადება წარმოადგინეთ, სადაც ეწერა, რომ „2024 წლიდან იმართება აქციები და კიდევ გაგრძელდება შემდეგი წლები“ ასეთი შინაარსის განცცხადებები შსს-მ ფორმადაუცველად მიიჩნია.
- როგორ, აქტი გამოსცა?
- არა, არ გამოაქვეყნა
- ბატონ კახა წიქარიშვილის განცხადებებზე რას იტყვით?
[ჰყვება თინათინ კაჭკაჭიშვილი კახა წიქარიშვილის განცხადების შინაარს და პრობლემას ასახელებს ამას - „ზოგადი შინაარსის განცხადებები იყო“]
- ფორმისდაუცველად იყო?
- დიახ
- რა ვერ დაიცვეს?
- მოგახსენეთ, წარმოვადგინეთ განცხადების ნიმუშები...17 დეკემბრის აქციაზე შსს-ს კორექტირების კუთხით არ დაკავშირებია კახა წიქარიშვილს, ფორმადაუცველად ჩათვალა... 21 დეკემბრის აქციაზე კი უპასუხა შსს-მ. [ადვოკატის დაზუსტების დროს, შსს-ს პოზიციით, ასე ჩანს, რომ თუ განცხადება ფორმალურ სტანდარტებს არ აკმაყოფილებს, არავინ შეგატყობინებს ამას და უბრალოდ გვერდით გადადებენ, არ განიხილავე, თუმცა ამავე საქმეებზე, არსებობს შემთხვევები, როცა შსს-მ განცხადება დაახარვეზა და ამის შესახებ ავტორს გამოსწორების მიზნით აცნობა].
- იცნობთ, 2002 წლის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებას?
- არა
- გირჩევთ გაეცნოთ, იქ წერია, რომ გაფრთხილება ცალმხრივი აქტია და არ საჭიროებს, პასუხს, დადასტურებას ან გადაწყვეტილებას რაიმე ფორმით...
- კარგი
