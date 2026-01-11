ირანის სახელმწიფო მაუწყებელი ადასტურებს ცხედრების ამსახველი ვიდეოჩანაწერის ავთენტიკურობას

რეპორტაჟში დაკონკრეტებული არ არის თეირანის უბანი, საწყობის მდებარეობა, ან სხვა დეტალები.
რეპორტაჟი 11 იანვარს გავრცელდა. წინა ღამით რადიო თავისუფლების ირანულმა სამსახურმა მიიღო ფოტომასალა, რომელიც, სავარაუდოდ, თეირანის ერთ-ერთი კლინიკის სიახლოვეს და მორგში იყო გადაღებული და რომელიც რამდენიმე მოკლულ ადამიანს ასახავდა, მათ შორის ცხედრებს ცეცხლსასროლი იარაღით მიყენებული ჭრილობებით. მოკლულთა ამოცნობისთვის ადგილზე იმყოფებოდნენ ნათესავები.
კიდევ სხვა ჩანაწერში ჩანს ოჯახები, რომლებიც დიდ დარბაზში, ათობით ცხედარს შორის ეძებენ თავიანთ ახლობლებს.
რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის ანალიზით, ერთ ადგილას ცხედრების დიდი რაოდენობით კონცენტრაცია გარკვეული ვარაუდის საფუძველს ქმნის სამთავრობო ძალების მხრიდან დემონსტრანტებზე ზეწოლის მსხვერპლთა მთელი მასშტაბის თაობაზე.
11 იანვარს გავრცელებულ სიუჟეტში IRIB-ი ადასტურებს ვიდეოჩანაწერის ავთენტურობას, თუმცა მოკლულთა "უმრავლესობის" სიკვდილს მიაწერს ხელისუფლების ოპონენტებს. მაუწყებლის კორესპონდენტი მტკიცებულების გარეშე ამბობს, რომ მსხვერპლთა უმრავლესობა "სამთავრობო ძალებს არ მოუკლავთ", თუმცა ასევე აღიარებს, რომ "მათ შორის შესაძლოა, იყვნენ ინდივიდები, რომლებიც აპირებდნენ სამართალდამცავებთან დაპირისპირებას".
11 იანვარს ირანის ადამიანის უფლებების ორგანიზაციამ განაცხადა, რომ გავრცელებული მასალები "მიანიშნებს დემონსტრანტთა გავრცელებულ ხოცვაზე ქვეყნის სხვადასხვა ნაწილში, განსაკუთრებით თეირანში".
ნორვეგიაში განთავსებული ეს ორგანიზაცია ამბობს, რომ ირანში საპროტესტო დემონსტრაციების დაწყებიდან დადასტურებულია სულ მცირე 192 ადამიანის სიკვდილი, რომელთაგან ცხრა პირი არასრულწლოვანი იყო.
ამასთან, ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ჯერჯერობით დაუდასტურებელი ინფორმაცია სულ მცირე რამდენიმე ასეული ადამიანის სიკვდილზე მიანიშნებს; ზოგიერთი წყაროს შეფასებით, მსხვერპლის რიცხვი შესაძლოა 2000-ს აჭარბებდეს.
