ირანში დაწყებულ პროტესტს საქართველოში მყოფი ირანელებიც უერთდებიან

- უკვე ორ კვირაზე მეტია, ირანში დემონსტრაციები იმართება. საპროტესტო ტალღა გასული წლის 28 დეკემბერს დაიწყო, რასაც წინ უსწრებდა ეკონომიკური კრიზისი.
- 8 იანვარს ირანის ხელისუფლებამ ინტერნეტი გათიშა და პროტესტის ჩახშობას განაგრძობს. ადამიანის უფლებათა დამცველი აქტივისტების ორგანიზაციის (HRANA) ცნობით, 12 იანვრის მონაცემებით, პროტესტის დაწყებიდან 646 ადამიანი დაიღუპა. ირანის ადამიანის უფლებათა დაცვის სააგენტო 648-ის დაღუპვის შესახებ იუწყება.
- დაპატიმრებულთა რიცხვი, სავარაუდოდ, 10 000-ს აჭარბებს. აშშ-ის პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა განაცხადა, რომ ირანის ლიდერებს „სურთ მოლაპარაკება“, თუმცა აშშ-ს „შესაძლოა, მათთან შეხვედრამდე მოქმედება მოუწიოს“.
CNN-მა აშშ-ის ორ ოფიციალურ პირზე დაყრდნობით თქვა, რომ განიხილება ირანის რეჟიმთან ბრძოლის როგორც სამხედრო, ასევე არასამხედრო საშუალებები.
