„ტროტუარზე დგომისთვის 3 შვილის დედას უპირებენ სისხლით დაჭერას“ - ამბობს ადვოკატი

როგორც მან „ფეისბუკში“ დაწერა, რომ მოსამართლე თორნიკე კაპანაძემ, რომელიც ანა ბდეიანის წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეტანილ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმს განიხილავდა, საქმის წარმოება შეწყვიტა. ადვოკატის ცნობით, მოსამართლემ საქმე შსს-ს სისხლის სამართლის კოდექსით რეაგირებისთვის დაუბრუნა.
„3 შვილის დედას, ტროტუარზე დგომის გამო უპირებენ სისხლით დაჭერას“, - აცხადებს მარიამ არევაძე.
ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როცა თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლემ ტროტუარზე დგომისთვის დაწყებული სამართალწარმოება შეწყვიტა. მოსამართლე დავით მაკარაძემ საქმეში სისხლის სამართლის ნიშნები დაინახა, რადგან მოქალაქე გიორგი წულაია საავტომობილო გზის გადაკეტვისთვის (2025 წლის 22 ოქტომბრის გადაწყვეტილება) იმავე კანონით 8-დღიან პატიმრობაში უკვე იმყოფებოდა. მოსამართლის განმარტებით, ასეთი შემთხვევებზე წერია სისხლის სამართლის კოდექსის 347-ე მუხლში, რომლის მიხედვითაც, „იმავე ქმედების ჩადენა“ ისჯება ერთ წლამდე პატიმრობით.
ტროტუარზე პროტესტის გამო შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა ოქმი 10-ზე მეტ ადამიანს შეუდგინა. სასამართლოს ამ დრომდე სამართალდამრღვევად არავინ გამოუცხადებია. გიორგი წულაია კი პირველია, ვისი სისხლის სამართლის წესით გასამართლებაზეც გაჩნდა ეჭვი.
დაახლოებით ერთი თვის წინ, 10 დეკემბერს, სადავო პარლამენტმა დაჩქარებულად განიხილა და მესამე მოსმენით მიიღო კანონპროექტი, რომლითაც სავალდებულო გახდა „ხალხის ან ტრანსპორტის სავალ ადგილას“ აქციის გამართვისთვის პოლიციის 5 დღით ადრე გაფრთხილება.
- ახალი კანონით, თუკი აქცია გაიმართება ხალხის ან ტრანსპორტის სავალ ნაწილზე, ორგანიზატორი (პასუხისმგებელი პირი) ვალდებულია, შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო დეპარტამენტს (მანიფესტაციის ჩატარების ადგილის მიხედვით) წერილობით მიმართოს;
- წესის დარღვევის პირველ შემთხვევაში 15 დღემდე ადმინისტრაციული პატიმრობაა გათვალისწინებული, იმავე წელს მეორე და ყველა მომდევნო შემთხვევაში კი 1 წლამდე პატიმრობა.
„შინაგან საქმეთა სამინისტრო უფლებამოსილია მიიღოს გადაწყვეტილება ტრანსპორტის ან ხალხის სავალი ნაწილის გახსნის ან/და ტრანსპორტის, ხალხის მოძრაობის აღდგენის შესახებ, თუ შეკრების ან მანიფესტაციის მონაწილეთა რაოდენობის გათვალისწინებით შეკრების ან მანიფესტაციის ჩატარება სხვაგვარად შესაძლებელია“, - წერია ახალ კანონში.
თუკი პოლიცია ჩათვლის, რომ დემონსტრაცია დაარღვევს ამ წესს, „კანონის დარღვევის შესაწყვეტად“ 15 წუთს მისცემს. ამის შემდეგ მას პასუხისგებაში მისცემენ.
სახალხო დამცველის განცხადებით, ახალი კანონები, რომლებიც დემონსტრაციებს შეეხება, ეწინააღმდეგება საქართველოს კონსტიტუციას და არ არის განჭვრეტადი.
