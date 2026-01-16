აშშ-მა თბილისს გადასცა $234 150-ის ღირებულების სახანძრო და საკომუნიკაციო აღჭურვილობა

აღჭურვილობის გადაცემა, შსს-ის პრესცენტრის ცნობით, „საქართველოსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის ორმხრივი თანამშრომლობის ფარგლებში“ მოხდა.
აღჭურვილობა აშშ-ის სამხედრო ჯგუფის (U.S. Military Group) წარმომადგენლებმა ელჩის მოვალეობის შემსრულებელ ალან პარსელთან ერთად გადასცეს მინისტრის მოადგილე ალექსანდრე დარახველიძესა და საგანგებოს უფროს თემურ მღებრიშვილს.
აშშ-ის სამხედრო ჯგუფი არის ზოგადი ტერმინი, რომელიც მიემართება სხვადასხვა ქვეყანაში შეერთებული შტატების საელჩოებში არსებულ სამხედრო სამოკავშირეო სამსახურებს.
შსს-ის ცნობითვე, შეხვედრას ესწრებოდნენ აშშ-ის სამხედრო ჯგუფის ხელმძღვანელი, ვიცე-პოლკოვნიკი ენდრიუ ანდერვუდი, სამხედრო ატაშე პოლკოვნიკი ჯონათან ადამსი და ორმხრივი თანამშრომლობის ოფიცერი - მაიორი ალეკ ჰარისონი.
„ქართულმა მხარემ მადლობა გადაუხადა ამერიკულ მხარეს გაწეული მხარდაჭერისთვის, მინისტრის მოადგილემ აღნიშნა, რომ გადმოცემული სპეციალური ტექნიკა და აღჭურვილობა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს მეხანძრე-მაშველების ოპერატიულ შესაძლებლობებს და ხელს შეუწყობს ქვეყნის მასშტაბით საგანგებო სიტუაციებზე ეფექტიან რეაგირებას“, - წერს შსს.
ამავე ცნობის თანახმად, საელჩოს წარმომადგენლებმა საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ოპერატიული მართვის ცენტრის შენობაც დაათვალიერეს და გაეცნნენ ცენტრის საქმიანობის ძირითად მიმართულებებსა და პროცესის სპეციფიკას.
დღეს დილასვე აშშ-ის ელჩის მოვალეობის შემსრულებელი ალან პარსელი შეხვდა „ქართული ოცნების“ მთავრობის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილეს, ლაშა დარსალიას - აშშ-ის მიერ საიმიგრაციო ვიზების გაცემის შეჩერების შესახებ.
2025 წლის 24 დეკემბერს კი „ქართული ოცნების“ მთავრობის მეთაურმა ირაკლი კობახიძემ ხელი მოაწერა განკარგულებას, რომლითაც მწვანე შუქი აუნთო აშშ-ის მიერ საქართველოსთვის 10 431 460 აშშ დოლარის გრანტის გაცემას.
დადგენილებაში წერია, რომ სამინისტრო - თავდაცვის სამინისტრო - გრანტის სახით კავშირგაბმულობის საშუალებებსა და სხვა სახის საქონელს მიიღებს.
ჯო ბაიდენის პრეზიდენტობისას აშშ-ის მიერ საქართველოსთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეჩერების შემდეგაც თანამშრომლობა თავდაცვის სფეროში გრძელდება.
დონალდ ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში:
- საქართველომ აშშ-ში დანიშნა ახალი ელჩი, თამარ ტალიაშვილი;
- 2025 წლის 6 მაისს კონგრესის ქვედა პალატამ მიიღო „მეგობარი აქტი“, თუმცა ანალოგიურ კანონპროექტს სენატში მსვლელობა აღარ მისცემია; მისი ჩართვა ვერ მოხდა ვერც „ამერიკის ეროვნული თავდაცვის ავტორიზაციის აქტში“ (NDAA);
- ტრამპის ადმინისტრაციის პირობებში ვაშინგტონი თბილისს ესაუბრება სომხეთ-აზერბაიჯანის სამშვიდობო პროცესისას დონალდ ტრამპის მედიაციით ინიციირებულ „ტრამპის მარშრუტზე“.
- კერძოდ, 2025 წლის ნოემბერში, სამხრეთკავკასიური ტურნეს ფარგლებში ეწვია აშშ-ის სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენელი, უფროსი მრჩეველი, ჯონათან ასკონასი - იმის გასარკვევად, როგორ შეძლებს საქართველო მხარი დაუჭიროს „ტრამპის მარშრუტს საერთაშორისო მშვიდობისა და კეთილდღეობისათვის“ (TRIPP);
- ბოლოს, 2026 წლის 13 იანვარს თბილისს ეწვია აშშ-ის ვაჭრობისა და განვითარების სააგენტოს (USTDA) რეგიონულ დირექტორი შუა აზიაში, ჩრდილოეთ აფრიკაში, ევროპასა და ევრაზიაში, კარლ კრესი.
- პარალელურად, გრძელდება ამერიკელი კონგრესმენებისა და სენატორების ნაწილის მხრიდან „ქართული ოცნების“ ხელისუფლების კრიტიკა.
- შეერთებულმა შტატებმა საქართველოსთან მრავალწლიანი სტრატეგიული პარტნიორობა 2024 წლის ნოემბერში შეაჩერა.
