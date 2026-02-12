ცნობილია, რომელ უნივერსიტეტს რა ფაკულტეტები დარჩება

თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- ზუსტი და საბუნებისმეტყველო მეცნიერებები;
- ჰუმანიტარული მეცნიერებები (პედაგოგიკის გამოკლებით);
- სამართალი;
- ეკონომიკა და ბიზნესის ადმინისტრირება;
- სოციალური და პოლიტიკური მეცნიერებები.
საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტი
- საინჟინრო-ტექნიკურ დისციპლინები.
„ამ ეტაპზე, მთავრობის მიერ დამტკიცებულ დადგენილებაში აგრარული მიმართულება დროებით რჩება საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში, შესაბამისად, მიღება გამოცხადდება ტექნიკური უნივერსიტეტის სახელით. თუმცა უახლოეს დღეებში დაიწყება რეორგანიზაციის პროცესი, რომლის საფუძველზეც, რამდენიმე თვეში აგრარული მიმართულება გადაინაცვლებს სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დაქვემდებარებაში...
2026-2027 სასწავლო წელს ახლად მიღებული სტუდენტები აგრარულ ფაკულტეტზე სწავლას სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დაიწყებენ“, - თქვა გივი მიქანაძემ.
თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი
- მედიცინის სპეციალობები.
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- პედაგოგიკის პროგრამები;
- ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობები.
წაიკითხეთ, რას მოიცავს ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობები.
სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი
- აგრარულ სპეციალობები;
- ქართულ-აფხაზური ენისა და ლიტერატურისა და პედაგოგიკის სპეციალობები.
სხვა უნივერსიტეტები
- სახელოვნებო უნივერსიტეტები და სპორტის უნივერსიტეტი სტუდენტებს მიიღებენ შესაბამის სპეციალობებზე;
- ბათუმისა და ქუთაისის უნივერსიტეტები შეინარჩუნებენ მრავალფუნქციურ დატვირთვას;
- ზუგდიდის, გორის, ახალციხისა და თელავის უნივერსიტეტებში აქცენტი გაკეთდება აგრარულ სპეციალობებზე, ტურიზმის მიმართულებასა და პედაგოგიკაზე.
ასევე ნახეთ:
მიქანაძის თქმით, 2026-2027 წელს დაახლოებით 2 ათასით გაიზრდება სახელმწიფო უნივერსიტეტებში მისაღები სტუდენტების კვოტა და 21 300-მდე განისაზღვრება.
„სახელმწიფო უნივერსიტეტებზე კვოტები განაწილდება უმაღლესი განათლების რეფორმის კონცეფციით დადგენილი „ერთი ქალაქი, ერთი ფაკულტეტის“ შესაბამისად, უნივერსიტეტების ტრადიციული პროფილის გათვალისწინებით“, - თქვა მან.
ფორუმი