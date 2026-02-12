ილიაუნის მხოლოდ პედაგოგიკისა და STEM სპეციალობები ექნება - მთავრობის გადაწყვეტილება

„ქართული ოცნების“ მთავრობის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იმ პროგრამებების მიმართულებები, რომლის განხორციელებაც შეეძლებათ. ამ გადაწყვეტილებით, მნიშვნელოვნად მცირდება საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების არეალი.
თუკი ახლა უნივერსიტეტი ათობით პროგრამას ახორციელებს, მომავალი წლიდან მხოლოდ რამდენიმე მიმართულება დარჩება. კერძოდ:
ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში - პედაგოგიკის პროგრამებსა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებზე.
რას ნიშნავს ABET აკრედიტაცია?
ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) არის ამერიკული ორგანიზაცია, რომელიც აკრედიტაციას ანიჭებს უნივერსიტეტების პროგრამებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:
- ინჟინერია;
- კომპიუტერული მეცნიერება;
- ტექნოლოგიები;
- გამოყენებითი მეცნიერებები.
რას ნიშნავს STEM სპეციალობა?
- STEM არის აბრევიატურა და ნიშნავს:
- S – Science (მეცნიერება);
- T – Technology (ტექნოლოგია);
- E – Engineering (ინჟინერია);
- M – Mathematics (მათემატიკა).
STEM ასევე მოიცავს კომპიუტერულ მეცნიერებებს, პროგრამირებას, ელექტრო და მექანიკურ ინჟინერიას; ბიოლოგიაა, ქიმიას, ფიზიკას, მათემატიკასა და ხელოვნური ინტელექტი.
უნივერსიტეტს აღარ შეეძლება სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების, იურიდიულისა და თუ სხვა მიმართულებით პროგრამების განცორციელების უფლება.
