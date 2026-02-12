Accessibility links

ЭХО КАВКАЗА
რთე/რთ-ის ყველა საიტი
რადიო
რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლება
წინა შემდეგი
Breaking News
ახალი ამბები

ილიაუნის მხოლოდ პედაგოგიკისა და STEM სპეციალობები ექნება - მთავრობის გადაწყვეტილება

თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
თბილისი, ჭავჭავაძის გამზირი, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი.

„ქართული ოცნების“ მთავრობის გადაწყვეტილებით განისაზღვრა სახელმწიფო უნივერსიტეტებში იმ პროგრამებების მიმართულებები, რომლის განხორციელებაც შეეძლებათ. ამ გადაწყვეტილებით, მნიშვნელოვნად მცირდება საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი უნივერსიტეტის, ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის სწავლების არეალი.

თუკი ახლა უნივერსიტეტი ათობით პროგრამას ახორციელებს, მომავალი წლიდან მხოლოდ რამდენიმე მიმართულება დარჩება. კერძოდ:

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტში - პედაგოგიკის პროგრამებსა და ABET აკრედიტაციის მქონე STEM სპეციალობებზე.

რას ნიშნავს ABET აკრედიტაცია?

ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) არის ამერიკული ორგანიზაცია, რომელიც აკრედიტაციას ანიჭებს უნივერსიტეტების პროგრამებს ისეთ სფეროებში, როგორიცაა:

  • ინჟინერია;
  • კომპიუტერული მეცნიერება;
  • ტექნოლოგიები;
  • გამოყენებითი მეცნიერებები.

რას ნიშნავს STEM სპეციალობა?

  • STEM არის აბრევიატურა და ნიშნავს:
  • S – Science (მეცნიერება);
  • T – Technology (ტექნოლოგია);
  • E – Engineering (ინჟინერია);
  • M – Mathematics (მათემატიკა).

STEM ასევე მოიცავს კომპიუტერულ მეცნიერებებს, პროგრამირებას, ელექტრო და მექანიკურ ინჟინერიას; ბიოლოგიაა, ქიმიას, ფიზიკას, მათემატიკასა და ხელოვნური ინტელექტი.

უნივერსიტეტს აღარ შეეძლება სოციალურ-პოლიტიკური მეცნიერებების, იურიდიულისა და თუ სხვა მიმართულებით პროგრამების განცორციელების უფლება.


ასევე ნახეთ:

ფორუმი

XS
SM
MD
LG