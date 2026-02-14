ევროკომისიის თავმჯდომარე: ევროპამ თავის უსაფრთხოებაზე პასუხისმგებლობა თვითონ უნდა იკისროს

„ევროპამ უნდა გადადგას ნაბიჯი და უნდა აიღოს პასუხისმგებლობა“ საკუთარ უსაფრთხოებაზე, მიმართა ფონ დერ ლაიენმა შეკრებილებს.
„ევროპის უსაფრთხოება ყოველთვის არ მიიჩნეოდა, ჩვენს მთავარ პასუხისმგებლობად,“ - თქვა მან.
„ჩვენ უნდა განვავითაროთ სტრატეგიული ფაქტორების ევროპული ხერხემალი: კოსმოსი, დაზვერვა და ღრმა დარტყმების შესაძლებლობები “, - თქვა მან.
„არცერთი ტაბუ არ უნდა დარჩეს უყურადღებოდ“, - განაცხადა ურზულა ფონ დერ ლაპიენმა, განსაკუთრებით აგრესიის შემთხვევაში ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოების მიერ ერთმანეთის დაცვის კოლექტიური ვალდებულების გამოყენებაზე მინიშნებით.
„მე მჯერა, რომ დადგა დრო, რომ ევროპის ურთიერთდაცვის პუნქტი უნდა განხორციელდეს“.
ევროპამ უკვე დაიწყო თავდაცვის პოლიტიკის შეცვლის ისტორიული მცდელობა, რათა 2030 წლისთვის საიმედო თავდაცვის უნარი ჰქონდეს აშშ-ს მუქარის შემდეგ, რომ შეამცირებს ნატოში თავის წილს და მოემზადოს რუსეთთან პოტენციური კონფლიქტისთვის.
