სტარმერს სურს ევროკავშირთან სამხედრო მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობა

„ჩვენ გვსურს ერთად ვიმუშაოთ, რათა თავდაცვის მრეწველობის სფეროში თანამშრომლობაში თაობათა ცვლა განვახორციელოთ“, - თქვა მან მიუნხენის უსაფრთხოების კონფერენციაზე. „ახლა ეს ეხება ეკონომიკური ჰარმონიზაციის ხელახლა განხილვას“, - თქვა სტარმერმა, ევროკავშირიდან დიდი ბრიტანეთის გასვლიდან ექვსი წლის შემდეგ.
ბრიტანეთის პრემიერი თვლის, რომ „უფრო ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაცია ყველა ჩვენგანის ინტერესებშია“.
ამიტომ, სტარმერის აზრით, უნდა განვიხილოთ, თუ სად შეგვიძლია სხვა სექტორებშიც მივუახლოვდეთ ერთიან ბაზარს, სადაც ეს „ორივე მხარისთვის სასარგებლო იქნება“.
ევროკავშირის 50-ე მუხლის თანახმად, ევროკავშირიდან გასვლის უფლება არის ევროკავშირის წევრი თითოეული ქვეყნის უფლება, რომელიც დიდმა ბრიტანეთმა გამოიყენა და დატოვა ბლოკი 2020 წლის 31 იანვარს.
