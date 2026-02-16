მოსკოვს სულ უფრო მეტად გადააქვს სამხედრო ყურადღება დასავლეთისკენ, გამოდიან გაფრთხილებით ერთობლივ მიმართვაში გერმანიის შეიარაღებული ძალების - ბუნდესვერის გენერალური ინსპექტორი (გერმანიის შეიარაღებული ძალების გენერალური ინსპექტორი (GenInspBw) არის გერმანიის შეიარაღებული ძალების უმაღლესი რანგის სამხედრო, შეიარაღებული ძალების ყველა ჯარისკაცის უფროსი ოფიცერი და მათი უმაღლესი სამხედრო წარმომადგენელი), კარსტენ ბროიერი და ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი, რიჩარდ ნაიტონი.
გაზეთებში, Welt-სა და Guardian-აში დაბეჭდილი სტატიის თანახმად, ისინი არა მხოლოდ ოპერატიული მზადყოფნის გაძლიერებას, არამედ ევროპული შეიარაღების ინდუსტრიის გაფართოებასაც უჭერენ მხარს. მათი მტკიცებით, გადაიარაღება არ არის ომისკენ წაქეზება, არამედ იმ ქვეყნების პასუხისმგებლობიანი ქმედებაა, რომლებიც გადაწყვეტილნი არიან დაიცვან თავიანთი მოსახლეობა და შეინარჩუნონ მშვიდობა.
ფორუმი