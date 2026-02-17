ნიკო კვარაცხელიას მკვლელობის ორგანიზატორებად პროკურატურამ ძმები კაკულიები და ჟვანია დაასახელა

„პროკურატურამ ნიკოლოზ კვარაცხელიას შეკვეთით, ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზების სისხლის სამართლის საქმე გახსნილია“, - განაცხადა დღეს ბრიფინგზე თბილისის პროკურორმა.
მკვლელობის ორგანიზების ბრალდება წაუყენეს პატიმრობაში მყოფ ძმებს, გურამ და დავით კაკულიებს და მათს მეგობარს, ბესარიონ (ბუსა) ჟვანიას - ექსპრემიერ ზურაბ ჟვანიას ვაჟს.
კაკულიები პატიმრობაში არიან, ჟვანიაზე კი ძებნა გამოაცხადეს.
- ჯერჯერობით პროკურატურის მიერ დასახელებულ პირთა ინტერესების დამცველებს კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
- ნიკო კვარაცხელიას დედა, იზა ომაძე შვილის მკვლელობის დღიდან ამტკიცებდა, რომ არსებობდა დამკვეთი და დამნაშავეთა დასჯას ითხოვდა; კაკულიების სხვა საქმეზე, 2022 წელს დაკავების შემდეგ მან განაცხადა: „დააკავეს ჩვენი შვილის მკვლელობის საქმეში დამკვეთებად დასახელებული ძმები“.
- პროკურატურას დღემდე არ ჰყავდა კაკულიები ოფიციალურად დაკავშირებული კვარაცხელიას მკვლელობასთან.
მოტივი: „შურისძიება“ და „ავტორიტეტის გამყარება“
გამოძიების ვერსიით, ძმებმა კაკულიებმა „კანონიერ ქურდზე“, ნიკო კვარაცხელიას მამაზე, გია კვარაცხელიაზე „შურისძიების მოტივით“ და კრიმინალურ სამყაროში თავიანთი ავტორიტეტის გამყარების მიზნით, კვარაცხელიას ვაჟის შეკვეთით მკვლელობა განიზრახეს.
„ძმები კაკულიების მამა ე.წ კანონიერი ქურდი დავით კაკულია 2001 წლის 25 აგვისტოს ქალაქ მოსკოვში მოკლეს, რაზეც კრიმინალურ სამყაროში და საზოგადოებაში ვრცელდებოდა ინფორმაცია, რომ მკვლელობის დამკვეთი თითქოსდა გია კვარაცხელია იყო“, - განაცხადა თბილისის პროკურორმა.
გამოძიების ვერსიითვე, კაკულიებმა კვარაცხელიას „შეკვეთით მკვლელობის განზრახვა“ გაანდეს მათს მეგობარს, ბესარიონ ჟვანიას.
რას ამბობს გამოძიება ჟვანიას როლზე
გამოძიების ვერსიით, ბუსა ჟვანიამ „დაიწყო დანაშაულის ამსრულებლის მოძიება“ და ამ მიზნით დაუკავშირდა თავის ნაცნობებს, ალეკო ჭელიძეს და გიორგი კავილაძეს.
- ნიკო კვარაცხელიას განზრახ მკვლელობისთვის მსჯავრდებულები სწორედ ჭელიძე და კაველაძე არიან.
- ჭელიძეს 17 წლით პატიმრობა აქვს მისჯილი, კავილაძეს კი 16 წლით პატიმრობა.
პროკურატურის თანახმად, ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე „ჟვანიას ორგანიზებით, 2021 წლის ივლისსა და აგვისტოში სომხეთის რესპუბლიკაში რამდენჯერმე გაემგზავრნენ“, რათა იქ ძმებ კაკულიებს შეხვედროდნენ.
გამოძიების ვერსიითვე, სომხეთში გაიცა „მკვლელობის ორგანიზებისათვის აუცილებელი მითითებები“.
„საკუთარ სახლში დააბინავა“ - პროკურატურა
ბრალდების თანახმად, კაკულიებმა 2021 წლის „სექტემბრის დასაწყისში“ - თარიღი არ არის დაზუსტებული - „უკანონოდ გადმოკვეთეს“ საქართველოს საზღვარი, რის შესახებაც ჟვანიაც იყო ინფორმებული.
გამოძიების ვერსიითვე, ჟვანიამ ისინი ვაკეშ, ჭავჭავაძის გამზირზე, საკუთარი ოჯახის საკუთრებაში არსებულ სახლში დააბინავა.
- „აღნიშნულ საცხოვრებელ სახლში სისტემატურად მიდიოდნენ ალეკო ჭელიძე და გიორგი კავილაძე.
- მათ, ძმებმა კაკულიებმა დანაშაულებრივი მოქმედების დროს მათთან კომუნიკაციისათვის განკუთვნილი „რედმის“ მოდელის მობილური ტელეფონი გადასცეს“, - განაცხადა თბილისის პროკურორმა.
მკვლელობა
ამის შემდეგ, ბრალდების მტკიცებით, ჭელიძემ და კავილაძემ:
- შეიძინეს პისტოლეტი და ვაზნები,
- დაადგინეს ნიკო კვარაცხელიას სახლის მისამართი და „ყოველდღიური თვალთვალით სწავლობდნენ მისი გადაადგილების დეტალებს“.
- 2021 წლის 14 სექტემბერს - მკვლელობამდე ერთი დღით ადრე - მათ იქირავეს „ჰიუნდაი ელანტრას“ მარკის ავტომობილი.
- 15 სექტემბერს, დაახლოებით 16 საათზე და 20 წუთზე, ისინი ახალნაყიდი „ელანტრათი“ მივიდნენ ანჯაფარიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე და „პირად საქმეზე მყოფ ნიკოლოზ კვარაცხელიას ჩაუსაფრდნენ“.
შემდეგ გამოძიება ასე აღწერს, თავისი ვერსიით, განვითარებულ მოვლენებს:
- „ალეკო ჭელიძემ ცეცხლსასროლი იარაღიდან რამდენჯერმე ესროლა ნიკოლოზ კვარაცხელიას.
- ნიკოლოზ კვარაცხელია თავდამსხმელისგან თავის დაღწევის მიზნით გაქცევას შეეცადა, თუმცა ალეკო ჭელიძე დაედევნა მას და კვლავ განაგრძო მისი მიმართულებით სროლა, რითაც სიცოცხლისათვის სახიფათო ჯანმრთელობის მძიმე დაზიანებები მიაყენა“.
- შემდეგ ორივენი შემთხვევის ადგილიდან მიიმალნენ.
- შემთხვევის ადგილზე შეკრებილმა გამვლელებმა ნიკო კვარაცხელია საავადმყოფოში გადაიყვანეს, მაგრამ მიღებული დაზიანებების შედეგად იგი იმავე დღეს გარდაიცვალა.
მკვლელობის შემდეგ - პროკურატურის ვერსია
მკვლელობის შემდეგ შემსრულებლებმა დამკვეთებს, - გამოძიების ვერსიით, ძმებ კაკულიებს - ტელეფონით აცნობეს მომხდარის შესახებ.
ამის შემდეგ კაკულიებმა რამდენიმე წუთში დატოვეს დროებითი საცხოვრებელი, - ჟვანიას ოჯახის სახლი.
„ასევე, გიორგი კავილაძე ტაქსის მძღოლის მობილური ტელეფონით დაუკავშირდა ბესარიონ ჟვანიას და საუბრის დროს მიანიშნა ნიკოლოზ კვარაცხელიას მკვლელობის შესახებ“, - განაცხადა დღეს თბილისის პროკურორმა.
ბრალდებულებს უვადო პატიმრობა ემუქრებათ
სამივე ადამიანს - ძმებ კაკულიებსა და ბუსა ჟვანიას - ედავებიან „შეკვეთით ჯგუფურად განზრახ მკვლელობის ორგანიზებას“ - დანაშაულს, რომელიც 20 წლამდე ან უვადო პატიმრობას ითვალისწინებს.
თბილისის პროკურორმა გიორგი მიქაიამ განაცხადა, რომ ბესარიონ ჟვანიაზე „ძებნა გამოცხადდება“ - შესაბამისად, ის დაკავებული არ არის. უცნობია, იცის თუ არა პროკურატურამ, სად იმყოფება იგი.
ძმები, დავით და გურამ კაკულიები კი ამჟამად საქართველოში საპატიმროში იხდიან სასჯელს.
მათ 9-9 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს 2022 წელს ვაკეში, არაყიშვილის ქუჩაზე მკვლელობის მცდელობისთვის.
რისთვის იხდიან კაკულიები სასჯელს
გამოძიების ვერსიით, - რაც თბილისის საქალაქო სასამართლომაც გაიზიარა, - 2022 წლის 27 მაისს კაკულიებმა ვაკეში, არაყიშვილის ქუჩაზე სცადეს სერგი ქურთიაშვილის მოკვლა.
ამ დროს ფეხში დაიჭრა ქურთიაშვილთან ერთად მყოფი გიორგი კაჭკაჭაშვილიც.
ქურთიაშვილმაც და კაჭკაჭაშვილმაც უარყვეს, რომ თავდამსხმელები კაკულიები იყვნენ, თუმცა სასამართლომ ძმებს 2023 წლის 10 თებერვალს მაინც მიუსაჯა პატიმრობა.
მოგვიანებით, 2024 წელს, სერგი ქურთიაშვილიც დააპატიმრეს - ვაკეში, ტაბიძის ქუჩაზე კაკულიების დეიდაშვილის მკვლელობის მცდელობის ბრალდებით.
რაც შეეხება გიორგი კაჭკაჭაშვილს - ის ამჟამად არის „წინასწარ პატიმრობაში“ „კანონიერი ქურდის“ ძმის, ლევან ჯანგველაძის მკვლელობის საქმეზე - მიმდინარე გამოძიების ვერსიით, ის არის გიორგი ჯოხაძისა და ძმებ დავით (დათუნა) და გიორგი მიქაძეების „დაჯგუფების წევრი“, რომელიც მონაწილეობდა ჯანგველაძის მკვლელობის იარაღის შოვნაში.
ეს მიმდინარე ახალი ამბავია - ინფორმაცია განახლდება
ფორუმი