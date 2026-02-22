უკრაინის ქალაქ ლვოვში ბომბის აფეთქების შედეგად პოლიციელი დაიღუპა, 24 ადამიანი დაიჭრა

„წინასწარ დადგინდა, რომ ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები აფეთქდა“, - განაცხადა პოლიციამ Telegram-ით.
პოლიციის თქმით, პირველი აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც მისი საპატრულო ჯგუფი მაღაზიაში ძარცვის სავარაუდო ადგილზე მივიდა, ხოლო მეორე აფეთქება ცოტა მოგვიანებით მოხდა.
დაღუპული პოლიციელი 23 წლის ვიქტორია შპილკაა.
ლვოვის მერმა, ანდრეი სადოვიმ, ინციდენტს ტერორისტული აქტი უწოდა.
შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა აფეთქების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ქალი დააკავეს. მან დასძინა, რომ ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებებში 11 ადამიანი იმყოფება, მათ შორის ექვსი სამართალდამცველი მძიმე მდგომარეობაშია.
