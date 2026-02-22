Accessibility links

უკრაინის ქალაქ ლვოვში ბომბის აფეთქების შედეგად პოლიციელი დაიღუპა, 24 ადამიანი დაიჭრა

ლვოვში აფეთქებების ადგილი. 22 თებერვალი, 2026 წელი

უკრაინაში, ლვოვში, 22 თებერვალს შუაღამისას რამდენიმე ასაფეთქებელი მოწყობილობების აფეთქების შედეგად ერთი პოლიციელი დაიღუპა, ხოლო 25 ადამიანი დაიჭრა, განაცხადა პოლიციამ.

„წინასწარ დადგინდა, რომ ხელნაკეთი ასაფეთქებელი მოწყობილობები აფეთქდა“, - განაცხადა პოლიციამ Telegram-ით.

პოლიციის თქმით, პირველი აფეთქება მოხდა მას შემდეგ, რაც მისი საპატრულო ჯგუფი მაღაზიაში ძარცვის სავარაუდო ადგილზე მივიდა, ხოლო მეორე აფეთქება ცოტა მოგვიანებით მოხდა.

დაღუპული პოლიციელი 23 წლის ვიქტორია შპილკაა.

ლვოვის მერმა, ანდრეი სადოვიმ, ინციდენტს ტერორისტული აქტი უწოდა.

შინაგან საქმეთა მინისტრმა იგორ კლიმენკომ განაცხადა, რომ სამართალდამცველებმა აფეთქების ორგანიზებაში ეჭვმიტანილი ქალი დააკავეს. მან დასძინა, რომ ამჟამად სამედიცინო დაწესებულებებში 11 ადამიანი იმყოფება, მათ შორის ექვსი სამართალდამცველი მძიმე მდგომარეობაშია.

