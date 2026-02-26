ლაშა ჩხარტიშვილი 5 დღით დააპატიმრეს Facebook-კომენტარის გამო

ჩხარტიშვილი პოლიციამ დროებითი მოთავსების იზოლატორში სასამართლოს სხდომათა დარბაზიდანვე წაიყვანა.
„Facebook-კომენტარის გამო მედავებიან და ეს კიდევ დასამტკიცებელია, ჩემი დაწერილია თუ არა. მე პირადად სულ არ მახსოვს ჩემია თუ არა, მაგრამ სულისკვეთებას ვიზიარებ“, - უთხრა მან ჟურნალისტებს გადაწყვეტილების გამოცხადებამდე.
კონკრეტულად რას ედავებიან მას?
შინაგან საქმეთა სამინისტრომ პოლიტიკოსს სამართალდარღვევათა ოქმი შეუდგინა „ნეტგაზეთის“ პლატფორმაზე 4 ოქტომბერს დატოვებული კომენტარის გამო. Facebook-ში გამოქვეყნებულ სტატიას „აუცილებლად ტროტუარი უნდა იყოს შეკრების ადგილი?“ ერქვა, მისი სახელით კი ეწერა: „აბა, მაინცდამაინც მისნაირი ნაბი**რების გასვენებაში?“
შსს-მა მიიჩნია, რომ ამ კომენტარით პოლიტიკოსმა შეურაცხყოფა მიაყენა მოსამართლე დავით მაკარაძეს.
საერთო სურათი
ბოლო ორი წელია, „ქართული ოცნების“ ხელისუფლება და პოლიცია აქტიურად რეაგირებენ საზოგადოებაში არსებულ პროტესტზე: ხელისუფლება იღებს ახალ კანონებს და ცდილობს მის აღსრულებას.
ახალი კანონებით:
- ჯერ ადმინისტრაციული და შემდეგ უკვე სისხლის სამართლის წესით ისჯება ტროტუარებზე პროტესტი;
- დასჯადი გახდა „სახელმწიფო-პოლიტიკური თანამდებობის პირისა თუ საჯარო მოხელის“ სიტყვიერი შეურაცხყოფა, ლანძღვა-გინება, მასზე შეურაცხმყოფელი გადაკიდება ან/და მის მიმართ სხვაგვარი შეურაცხმყოფელი ქმედება“;
- შეიზღუდა დამოუკიდებელი მედია და არასამთავრობო ორგანიზაციების დაფინანსების გზები.
ფეისბუკკომენტარის გამო 2025 წლის ივლისში 5-დღიანი პატიმრობა შეუფარდეს სამოქალაქო აქტივისტ როსტო ზარანდიასაც - მას შსს ედავებოდა ზუგდიდის მერიის პრესსამსახურის თანამშრომლის შეურაცხყოფას, რადგან იგი „ტვინგედ“ და „ფოჩოდ“ (მეგრულად: გამოტვინებული და ლენჩი) მოიხსენია.
გარდა ადმინისტრაციული საქმეებისა, არაერთი სისხლის სამართლის საქმე აღიძრა სასამართლო სხდომებზე მოსამართლის შეურაცხყოფის გამო.
ფორუმი