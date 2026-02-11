სხდომაზე მასალების დახევის გამო ბაია მარგიშვილის წინააღმდეგ სისხლის სამართლის საქმე აღძრეს

სისხლის სამართლის კოდექსის 366-ე მუხლის მეორე ნაწილით მოსამართლის ან მსაჯულის შეურაცხყოფა ისჯება ჯარიმით ან გამასწორებელი სამუშაოთი ვადით ერთიდან ორ წლამდე ანდა თავისუფლების აღკვეთით ვადით ორ წლამდე.
რატომ აღიძრა სისხლის სამართლის საქმე?
გასული წლის 7 ნოემბერს თბილისის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე ზვიად ცეკვავამ განიხილა ბაია მარგიშვილის წინააღმდეგ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ შეტანილი საქმე - პოლიცია მას პარლამენტის წინ მდებარე რუსთაველის გამზირის ხელოვანურად გადაკეტვას ედავებოდა.
იმ დღეს, სანამ ცეკვავა მას 14-დღიან პატიმრობაში გაუშვებდა, ახალგაზრდა ქალი მოსამართლემ 200 ლარით დააჯარიმა და სასამართლო დარბაზიდან გააძევა - მან არ შეასრულა მოთხოვნა, დამჯდარიყო მხარეებისთვის გამოყოფილ სკამზე.
„თავზე დაგახიეს კონსტიტუცია, რაზე მელაპარაკებით, ასე დაგახიეს თავზე კონსტიტუცია...“ - თქვა ბაია მარგიშვილმა, აიღო სხდომის ოქმი, დახია და ზვიად ცეკვავას წინ მაგიდაზე დაყარა.
ბაია მარგიშვილი იმავე დღეს, გადაწყვეტილების გამოცხადების შემდეგ დააკავეს სასამართლოს ჭიშკართან.
რას ფიქრობს მარგიშვილი?
ბაია მარგიშვილი, რომელიც ორჯერ უკვე იყო ადმინისტრაციულ პატიმრობაში, სისხლის სამართლის საქმის აღძვრას მის აქტივობებს უკავშირებს. მისი თქმით, მან ორი წლის წინ პოლიციაში საჩივარი შეიტანა ხელისუფლებაში მყოფი პარტია „ქართული ოცნების“ მხარდამჭერის წინააღმდეგ და ის გაუპატიურებაში დაადანაშაულა.
„პირადი ანგარიშსწორება მიდის ჩემზე“, - ამბობს ბაია მარგიშვილი.
ბრალის წაყენება
როგორც ბაია მარგიშვილი ამბობს, მან სისხლის სამართლის საქმეზე ბრალის წაყენების შესახებ მოულოდნელად გაიგო. მისი მონაყოლის მიხედვით, მას 10 თებერვალს დაუკავშირდნენ პოლიციის იმ განყოფილებიდან, სადაც მას საჩივარი აქვს შეტანილი და აცნობეს, რომ მის წინააღმდეგ სისხლის სამართლებირვი დევნა იყო დაწყებული.
„თავად დამინიშნეს ადვოკატი. მისი არც სახელი ვიცი და არც გვარი. მან მითხრა, რომ ბრალის წარსადგენად მიდიოდა... ქალბატონო მე თქვენ არ გიცნობთ მეთქი...“ - ამბობს მარგიშვილი.
მისი თქმით, სასამართლო სხდომაზე საქმის მასალების დახევის გამო მას ადმინისტრაციული სახდელი - 200 ლარი უკვე დააკისრეს, რის გამოც საბანკო ანგარიშები დაუყადაღეს.
მოსამართლის შეურაცხყოფის საქმეები
საჯაროდ გავრცელებული ცნობების მიხედვით, ბოლო ერთ თვეში უკვე მესამე საქმეა აღძრული მოსამართლის შეურაცხყოფის ბრალდებით:
- 17 იანვარს ცნობილი გახდა, რომ სამოქალაქო აქტივისტ ისაკო დევიძეს ედავებიან სასამართლოს უპატივცემულობას;
- 9 თებერვალს კიდევ ერთი ბრალი წაუყენეს ოპოზიციონერ პოლიტიკოსს, ნიკა მელიას. მას ედავებიან მოსამართლის სიტყვიერ შეურაცხყოფას.
