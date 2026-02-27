მელანია ტრამპი გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომას უხელმძღვანელებს

აშშ საბჭოს თავმჯდომარეობას 2026 წლის მარტიდან ბრიტანეთისგან ჩაიბარებს.
ამერიკული ტელეკომპანიები CNN-ი და Fox News-ი პირველი ლედის ოფისზე დაყრდნობით იუწყებიან, რომ ორშაბათს, 2 მარტს დანიშნულ სხდომას, რომელზეც განათლების, ტექნოლოგიების, მშვიდობის და უსაფრთხოების საკითხებზე უნდა იმსჯელონ, თავმჯდომარეობას მელანია ტრამპი გაუწევს.
ეს რომელიმე ქვეყნის პირველი ლედის მიერ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოს სხდომის წაყვანის პირველი შემთხვევა იქნება.
სხდომის თემაა: „ბავშვები ტექნოლოგიები და განათლება კონფლიქტის პირობებში“.
გაეროში აშშ-ის მუდმივმა წარმომადგენელმა მაიკლ უოლცმა Fox News-ს განუცხადა, რომ სრულიად ლოგიკურია, რომ გაეროს უსაფრთხოების საბჭოში ამერიკის თავმჯდომარეობის პერიოდის პირველ სხდომას გაუძღვება ბავშვთა ინტერესების დაუღალავად დამცველი პირველი ლედი.
დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობის პირველ ვადაში, 2018 წელს პირველმა ლედიმ მელანია ტრამპმა წამოიწყო კამპანია Be Best, რომლის მიზანია ბავშების სოციალური, ემოციური და ფიზიკური კეთილდღეობის ხელშეწყობა ძირითადი პრობლემების, მათ შორის ნარკოტიკების მოხმარებისა და კიბერბულინგის დაძლევის გზით.
