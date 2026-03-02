გამანადგურებელი ჩამოვარდა კუვეიტში, ამერიკული ბაზის მახლობლად - მედია

კუვეიტში ამერიკული სამხედრო ბაზის მახლობლად გამანადგურებელი ჩამოვარდა. ამის შესახებ რამდენიმე მედიასაშუალება იუწყება.
სოციალური ქსელებით გავრცელებული ვიდეოკადრების მიხედვით, ცეცხლმოკიდებული თვითმფრინავი მიწაზე ეცემა.
მესამე დღეა აშშ და ისრაელი განაგრძობენ მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ, რომელიც თავის მხრივ, აცხადებს, რომ რაკეტებით და დრონებით უტევს ისრაელს და რეგიონის ქვეყნებში დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებს.
ტელეკომპანია CNN-ი ვიდეოკადრების ანალიზის საფუძველზე წერს, რომ F-15E, ან F/A-18 ტიპის გამანადგურებელი ამერიკული სამხედრო ბაზიდან, ალი ალ-სალემიდან დააახლოებით ათ კილომეტრში ჩამოვარდა. ჯერჯერობით უცნობია, ვის ეკუთვნოდა გამანადგურებელი და რამ გამოიწვია კატასტროფა.
F/A-18 ტიპის გამნადგურებლები კუვეიტის არმიასაც აქვს. კუვეიტის მთავრობას და ამერიკულ სარდლობას ინციდენტზე კომენტარი არ გაუკეთებიათ.
ამ ინციდენტის გარდა, დღეს, 2 მარტს სააგენტოები AFP და Reuters-ი იუწყებოდნენ, რომ კვამლი იყო კუვეიტის დედაქალაქ ელ-კუვეიტის იმ რაიონში, სადაც აშშ-ის საელჩოა.
საელჩოს რაიმე თავდასხმის შესახებ არ განუცხადებია, თუმცა კუვეიტში მყოფი ამერიკელები გააფრთხილა, რომ ქვეყანაში ისევ არის რაკეტებით და დრონებით შეტევის საფრთხე, ამიტომ სახლში უნდა დარჩნენ და თავი ყველაზე უსაფრთხო ადგილებს შეაფარონ.
კუვეიტის შსს-მ 2 მარტს, დღის პირველ ნახევარში განაცხადა, რომ გამთენიისას კვლავ მოიგერიეს უპილოტო საფრენი აპარატები. მათი რიცხვი სამინისტროს არ დაუსახელებია.
- ახლო აღმოსავლეთში 28 თებერვლიდან მიმდინარეობს ინტენსიური საბრძოლო მოქმედებები, მას შემდეგ, რაც ისრაელმა და ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაცია დაიწყეს, ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ხამენეი მოკლეს, ირანმა კი საპასუხო შეტევა მიიტანა ისრაელზე და შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზებზე კატარში, არაბთა გაერთიანებულ საამიროებში, ბაჰრეინში, საუდის არაბეთსა და კუვეიტში.
- ირანის წინააღმდეგ მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას წინ უძღოდა აშშ-ისა და ისლამური რესპუბლიკის უშედეგო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვაშინგტონი მოითხოვდა პროგრამის დახურვას, თეირანი კი ირწმუნებოდა, რომ პროგრამას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს.
- აშშ-ის თანახმად, ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაციის დაწყების საფუძველი იყო დასკვნა, რომ ბირთვული პროგრამის შეზღუდვაზე უარის გარდა, თეირანი ემზადებოდა სარაკეტო დარტყმებისთვის აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ.
- 28 თებერვალს, ირანის წინააღმდეგ მასშტაბური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ პრეზიდენტმა ტრამპმა განაცხადა, რომ „ამ ტერორისტულ რეჟიმს არასდროს ექნება ბირთვული იარაღი“.
- აიათოლა ხამენეის სიკვდილის შემდეგ ირანი ისრაელს და აშშ-ის სხვა მოკავშირეებს „უძლიერესი" პასუხით დაემუქრა.
ფორუმი