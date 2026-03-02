კუვეიტში რამდენიმე ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა - კუვეიტის თავდაცვის სამინისტრო

კუვეიტში, რომელიც ირანის წინააღმდეგ ისრაელისა და აშშ-ის მასშტაბური სამხედრო ოპერაციის დაწყების შემდეგ, ირანის ძალების ერთ-ერთ სამიზნედ იქცა, რამდენიმე ამერიკული სამხედრო თვითმფრინავი ჩამოვარდა.
კუვეიტის თავდაცვის სამინისტროს თანახმად, რამდენიმე ამერიკულმა სამხედრო თვითმფრინავმა კატასტროფა დღეს, 2 მარტს განიცადა, თუმცა ეკიპაჟების წევრები გადარჩნენ და სამედიცინო დაწესებულებაში იმყოფებიან.
კუვეიტის თავდაცვის სამინისტროს არ დაუსახელებია არც ამერიკული თვითმფრინავების რიცხვი და არც მათი ჩამოვარდნის მიზეზი.
ამერიკულ სარდლობას კომენტარი ჯერჯერობით არ გაუკეთებია.
აშშ და ისრაელი 28 თებერვლიდან განაგრძობენ მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას ირანის წინააღმდეგ, რომელიც თავის მხრივ, აცხადებს, რომ რაკეტებით და დრონებით უტევს ისრაელს და რეგიონის ქვეყნებში დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებს.
28 თებერვალს ირანზე ისრაელის და აშშ-ის დარტყმების შედეგად მოკლულია ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი, აიათოლა ხამენეი და ირანის ხელისუფლების არაერთი სამხედრო მაღალჩინოსანი.
