CENTCOM: ირანში ოპერაციის დაწყებიდან განადგურებულია 2000-მდე სამიზნე

CENTCOM-ის ინფორმაციით, ოპერაციის დაწყებიდან, 28 თებერვლიდან ამერიკელმა სამხედროებმა 2000-მდე სამიზნე გაანადგურეს.
3 მარტს გავრცელებულ ვიდეომიმართვაში CENTCOM-ის მეთაური, ადმირალი ბრედ კუპერი აცხადებს, რომ ირანში განადგურებულ სამიზნეებს შორისაა 17 გემი, მათ შორის ყველაზე ბრძოლისუნარიანი წყალქვეშა ნავი და ამჟამად სპარსეთის და ომანის ყურეებსა და ჰორმუზის სრუტეში არცერთი ირანული გემი არ იმყოფება.
ადმირალ კუპერის თანახმად, დარტყმების შედეგად მნიშვნელოვნად შესუსტებულია ირანის საჰაერო თავდაცვა და განადგურებულია ბალისტიკური რაკეტებისა და დრონების ასეულობით გამშვები დანადგარი.
CENTCOM-ის მეთაურის ინფორმაციით, ოპერაციაში მონაწილეობენ 50 000-ზე მეტი ამერიკელი სამხედრო, 200-ზე მეტი გამანადგურებელი, ავიამზიდების ორი დამრტყმელი ჯგუფი და შორ მანძილზე მოქმედების ბომბდამშენები.
ადმირალ კუპერის თანახმად, 28 თებერვლიდან ირანმა საპასუხოდ გამოიყენა 500-ზე მეტი ბალისტიკური რაკეტა და 2000-ზე მეტი უპილოტო საფრენი აპარატი.
კუპერის განცხადებით, ირანის წინააღმდეგ ოპერაცია გრძელდება და პარტნიორებთან ერთად მიზანს აუცილებლად მიაღწევენ.
28 თებერვლიდან აშშ-ს ოფიციალურად დადასტურებული აქვს 6 ამერიკელი სამხედროს დაღუპვის ფაქტი. 3 მარტს პენტაგონმა გამოაქვეყნა ვინაობა ოთხი სამხედრო მოსამსახურის, რომლებიც 1 მარტს დაიღუპნენ კუვეიტში ამერიკულ ბაზაზე ირანული დრონებით შეტევის შედეგად.
ირანმა აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციას უპასუხა დარტყმებით ისრაელზე, სპარსეთის ყურის ქვეყნებში დისლოცირებულ ამერიკულ სამხედრო ბაზებზე და ზოგიერთ სამოქალაქო ობიექტზეც, მათ შორის აეროპორტებსა და ნავთობგადამამუშავებელ ქარხანაზე.
- ირანის წინააღმდეგ აშშ-ისრაელის სამხედრო ოპერაციის შედეგად მოკლულია ისლამური რესპუბლიკის უზენაესი ლიდერი აიათოლა ხამენეი და ათეულობით მაღალჩინოსანი, მათ შორის შეიარაღებული ძალების ხელმძღვანელები.
- აშშ აცხადებს, რომ ოპერაცია არ არის მიმართული ირანელი ხალხის წინააღმდეგ და მიზანია, რომ ირანს არ ჰქონდეს ბირთვული იარაღი და აღარ ჰქონდეს ბალისტიკური რაკეტები, რომლებსაც აშშ-ისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგ გამოიყენებს.
უფლებადამცველი ორგანიზაციის Human Rights Activists in Iran (HRANA, ოფისი აშშ-ში) მონაცემებით, 28 თებერვლიდან 3 მარტის ჩათვლით ირანში დაღუპულია 1097 ადამიანი, მათ შორის 181 ბავშვი. სამოქალაქო მოსახლეობაში დაჭრილთა რიცხვია 5402, მათ შორის 100 ბავშვი.
ისრაელის ჯანდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ირანის მხრიდან დარტყმების შედეგად სულ მცირე ათი ადამიანი დაიღუპა და რამდენიმე ასეული დაშავდა. სამოქალაქო მოსახლეობაში მსხვერპლის შესახებ იუწყებოდნენ არაბთა გაერთიანებული საამიროები და კუვეიტი.
- ირანის წინააღმდეგ აშშ-ის და ისრაელის მასშტაბურ სამხედრო ოპერაციას, რომელიც 2026 წლის 28 თებერვალს დაიწყო, წინ უძღოდა აშშ-ისა და ისლამური რესპუბლიკის უშედეგო მოლაპარაკებები ირანის ბირთვულ პროგრამაზე. ვაშინგტონი მოითხოვდა პროგრამის დახურვას, თეირანი კი ირწმუნებოდა, რომ პროგრამას მხოლოდ მშვიდობიანი მიზნები აქვს.
