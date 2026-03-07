"მეგობარი რთულ დროში გამოიცდება" - ისრაელის საელჩო ქართველი ჩინოვნიკის ირანისთვის გამოცხადებულ სამძიმარზე

ამ განცხადებაში აღნიშნულია, რომ ისრაელის ბრძოლა არის არა ირანელი ხალხის წინააღმდეგ, "რომელიც თავად იტანჯება ამ ტერორისტული რეჟიმის 47 წლიანი მმართველობის ქვეშ", არამედ "მკვლელი რეჟიმის" წინააღმდეგ, რომელიც ხელს უშლის სტაბილურობას რეგიონში.
ამავე ტექსტშია შეხსენება ქართველ და ებრაელ ხალხს შორის 2 600-წლიანი მეგობრობის შესახებ, რომელიც "დაფუძნებულია ურთიერთპატივისცემასა და საერთო ღირებულებებზე, დღესაც, განსაკუთრებით რთულ დროშიც უნდა გამოვლინდეს."
"ჩვენ ყველას გვსურს და ვიმედოვნებთ, რომ მალე ყველა - ირანელები, ისრაელელები და ირანის მეზობელი ქვეყნები - ვიცხოვრებთ უსაფრთხოდ და მშვიდობაში.
ისრაელი გააგრძელებს თავისი მოქალაქეებისა და მათი უფლების დაცვას, რომ იცხოვრონ უსაფრთხოდ საკუთარ ქვეყანაში - ისევე, როგორც ამას ნებისმიერი სუვერენული სახელმწიფო გააკეთებდა. ისტორია გვასწავლის, რომ სწორედ რთულ დროში მეგობრობა, მორალური სიმტკიცე და ტერორისა და ძალადობის მიმართ მკაფიო პოზიცია, არის ის ღირებულებები, რაც ხალხებს შორის კავშირებს განამტკიცებს." - წერია საელჩოს 7 მარტს გავრცელებულ განცხადებაში.
ფორუმი